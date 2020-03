Flick nahm auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Viertelfinale außerdem Stellung zum Ausfall von Toptorjäger Robert Lewandowski: "Gerade in diesen Situationen muss man als Mannschaft noch enger zusammenstehen", betonte der 55-Jährige.

Als Ersatz für den Polen könnte wie in Sinsheim der erst 18-jährige Joshua Zirkzee im Sturmzentrum auflaufen, der gegen die TSG "seinen Job recht ordentlich gemacht" habe.

Kingsley Coman soll am kommenden Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg wieder einsatzfähig sein. "Er muss noch einige Kraft- und Stabilitätsübungen absolvieren und dann gucken wir weiter", berichtete Flick.

Boateng bleibt krank in München

In der Defensive müssen die Bayern umstellen. Bei Boateng bestand am Montag noch trotz Magen-Darm-Problemen zumindest die Option, dass er am Dienstag nach Gelsenkirchen nachreist, sagte Flick.

Das bestätigte sich am Dienstag jedoch nicht - Boateng blieb krank in München.

Lucas Hernández fehlt derweil mit einer leichten Sehnenreizung. Javi Martínez sei auch "noch nicht bei hundert Prozent", stellte Flick klar - weswegen er wohl noch nicht für die Innenverteidigung infrage kommt.

Neuer-Nübel-Duell kein Thema für Flick

Auf das viel beachtete Torwart-Duell zwischen Manuel Neuer und dem zukünftigen Bayern-Keeper Alexander Nübel wollte Flick nicht eingehen:

" Ich mache mir aktuell keine Gedanken darüber. Bei uns im Verein ist das kein Thema. Manu ist absoluter Profi. Hauptaugenmerk liegt darauf ein gutes Spiel gegen Schalke abzuliefern und eine Runde weiterzukommen. "

Man habe "einen guten Lauf" und wolle "als FC Bayern das Maximum erreichen. Die Meisterschaft steht an oberster Stelle, aber wir wollen auch unbedingt nach Berlin reisen", so Flick.

Die erste Elf auf Schalke könnte so aussehen:

Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Thiago - Goretzka, Müller - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

