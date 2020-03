Die Plakate, so Flick, seien jetzt im "Netz und in den Medien" verbreitet. "Muss man das immer wieder unterstützen, in dem man das immer wieder zeigt? Ich weiß es nicht. Aber man gibt denen, die diese idiotischen Banner hochhalten, eine Plattform", erklärte der 55-Jährige.

Flick ärgerte sich nicht nur über die Hass-Plakate selbst, sondern auch darüber, dass der Eklat die glänzende Vorstellung seiner Mannschaft gegen Hoffenheim in den Schatten gestellt habe:

" Die sportliche Leistung meiner Mannschaft wurde durch die eigenen Fans, die normalerweise zum Verein stehen sollten, verdorben. "

Die Bayern führten bei der ersten Unterbrechung der Partie schon mit 6:0 und bewiesen dabei eindrucksvoll, dass es auch ohne den verletzten Goalgetter Robert Lewandowski geht.

"Würde alles wieder genau so machen"

Im Hinblick auf die hässlichen Szenen rund um die beschämenden Plakate gegen Hoffenheim-Märzen Dietmar Hopp sei ihm in den "letzten Tage vieles durch den Kopf gegangen", so Flick. "Das waren keine schönen Bilder im TV, auch nicht von mir", so der Coach. "Trotzdem würde ich alles wieder genau so machen."

Flick war zusammen mit einigen Bayern-Spielern sowie der Führungsetage um Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn in die Kurve gerannt, um die Fans dazu aufzufordern, die Schmäh-Plakate wieder einzuholen.

Nun sei es wichtig, dass "alle Verantwortlichen die richtigen Schlüsse ziehen". Sportlich geht es für die Bayern schon am Dienstag im DFB-Pokal weiter. Der Rekordmeister muss im Viertelfinale beim FC Schalke 04 ran (ab 20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

