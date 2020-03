Buzz

Zunächst legte sich Müller den Ball für die Ecke zurecht. Doch als Kimmich von hinten angelaufen kam, machte der Weltmeister einige Schritte Richtung Schalker Strafraum. Es sah so aus als ob der 30-Jährige den Torschützen zum 1:0 die Ecke schießen lassen würde. Doch plötzlich schritt Müller rückwärts zum Ball und passte diesen flach in die Mitte. Dort hatte sich Coutinho frei gelaufen.

Die Szene erinnerte an das Rückspiel des Champions-League-Halbfinals aus der vergangenen Saison zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona. Dort hatten die Reds eine 0:3-Hinspielniederlage an der heimischen Anfield Road egalisiert - und dann mit einem vergleichbaren Eckballtrick das entscheidende 4:0 erzielt. Trent Alexander-Arnold brachte damals die Ecke herein, Divock Origi traf.

So ähnlich wollten das wohl auch die Bayern-Spieler machen. Doch Müller passte den Ball direkt ins Toraus. Unmittelbar danach sank der Offensivstar noch an der Eckefahne auf die Knie - wohl wegen einer Mischung aus Enttäuschung über die eigene Aktion und Scham.

