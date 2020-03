David Wagner weiter: "Das war für mich alternativlos nach den letzten zwei Spielen, in denen Alex sehr unglücklich agiert hat."

Damit spielte der Trainer auf die Patzer Nübels bei der 0:5-Heimniederlage gegen Leipzig und dem 0:3 in Köln an. In beiden Partien führte ein Aussetzer des 21-Jährigen zu einem Gegentor. Gegen Leipzig verursachte er sogar das frühe 0:1.

Nübel in Köln den Tränen nahe

Beim Spiel in Köln war Nübel nach seinem Fehler bei 0:3 von Schalker und Kölner Fans verhöhnt worden. Zum Gang Richtung Gästeblock musste der ehemalige U21-Nationaltorwart überredet werden, dabei standen ihm die Tränen in den Augen.

Wagner hatte laut eigener Aussage seinem Torwart schon am Montag die Entscheidung mitgeteilt. Nübel habe sie gefasst aufgenommen. "Vielleicht hat er es gespürt", mutmaßte Wagner.

Beim Pokalspiel gegen die Bayern ersetzte Markus Schubert Nübel im Schalker Kasten. Glaubt man Wagner, dann könnte dies bis zum Saisonende zum Dauerzustand werden: "Ich wünsche ihm jetzt und für die nächsten Spiele alles Gute."

Das könnte Dich auch interessieren: Batz hält fünf Elfmeter! Saarbrücken erster Viertligist in einem DFB-Pokal-Halbfinale

(mit SID)