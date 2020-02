Beim 4:3 (3:1)-Sieg des Rekordmeisters erlebten die 71.500 Zuschauer in der Allianz Arena zunächst Fußball verkehrt: Bayern-Routinier Jerome Boateng (8.) und Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner (13.) trafen ins eigene Tor. Thomas Müller (20.) und Robert Lewandowski (36.) stellten die Weichen gegen lange Zeit erschreckend körperlose Kraichgauer noch vor der Pause auf den achten Pflichtspielsieg des Rekordmeisters in Folge.

Nach Lewandowskis zweitem Treffer zum 4:1 (80.) leisteten sich die Bayern aber Nachlässigkeiten in der Abwehr und kassierten durch Munas Dabbur (82./90.+2) noch zwei Treffer. Danach äußerten sich die Beteiligten an den Mikrofonen von "Sky" und "ARD".:

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über…

... das Spiel: "Ich bin zufrieden, dass wir weiter sind, denn im Pokal zählt nur das. Aber über die Art und Weise, wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben, müssen wir sprechen. Das werden wir nach einem Tag Pause am Freitag tun. Das ist ein Weckruf für uns. Auch in Mainz haben wir in der zweiten Halbzeit etwas zurückgeschaltet, waren nicht mehr so im Spiel. Am Sonntag müssen wir alle im Team über 90 Minuten unsere Leistung bringen."

... die Gründe für die späten Gegentreffer: "In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so intensiv gepresst. Ab der 55. Minute habe ich gemerkt, die Mannschaft lässt etwas nach. Wenn du dann nicht mehr großen Druck ausübst, ist Hoffenheim dazu in der Lage, das zu nutzen. Kompliment an den Gegner."

… Thomas Müller: "Ich kenne Thomas Müller schon sehr lange. Für mich ist er auf dem Platz sehr wichtig, weil er Impulse von außen weitergibt und darauf achtet, dass die Philosophie umgesetzt wird. Ich denke Jogi Löw wird ganz genau beobachten, was hier passiert. Dann wird entschieden, ob er mit zur EM fährt, oder nicht. Das DFB-Trainerteam hat aber eine Entscheidung getroffen und wird sich natürlich genau überlegen, ob sie nun in eine andere Richtung gehen. Bis dahin wird aber noch viel Fußball gespielt."

... sein Erfolgsgeheimnis: "Für jeden Trainer ist es wichtig, die Kabine im Griff zu haben. Wir haben viel Qualität im Kader und haben die Philosophie etwas geändert, als wir übernommen haben. Wir haben im letzten Drittel unsere große Stärke, schießen viele Tore. Wir wollten, dass die Mannschaft ihre Stärken ausspielt, hoch presst, Intensität ins Spiel bringt und mutig nach vorne verteidigt. Da ist es dann nicht mehr weit zum gegnerischen Tor. Die Kommunikation innerhalb der Mannschaft und mit dem Trainerteam ist dazu enorm gut. Das ist für mich sehr wichtig. Wertschätzung ist auch da. Als Team ist es schöner, Erfolge zu feiern. Allein hat man keine Chance."

David Alaba (FC Bayern) über...

... das Spiel: "Wir haben aufgehört unser Spiel auf den Platz zu bringen und die nötigen Meter zu machen. Dann hat Hoffenheim die Qualität, hier zurückzukommen. Es ist ganz gut zu sehen, dass es so enden kann, wenn wir aufhören zu spielen.

... das Spitzenspiel gegen Leipzig am kommenden Sonntag: "Am Wochenende wird das gegen Leipzig sicher ein intensives Spiel. RB ist eine Mannschaft, die sehr schnellen Fußball spielt, sehr gute Einzelspieler hat. Für uns gilt es, dagegen zu halten und unser Spiel über 90 Minuten auf den Platz zu bringen."

Serge Gnabry (FC Bayern) über...

... das Spiel: "Offensiv macht es jedem von uns Spaß. Wir haben viele Chancen, machen Tore. Defensiv gilt es viel zu verbessern. Heute hatten wir besonders in der zweiten Hälfte viele Ballverluste, waren unkonzentriert und haben Hoffenheim zurückkommen lassen. Das müssen wir in den Griff bekommen, müssen die Partie sauber zu Ende spielen. Wir sind natürlich stolz darauf, in der nächsten Runde zu sein. Aber zum Ende hin müssen wir das besser spielen."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim) über...

... die Niederlage: "Natürlich ärgere ich mich. Wir wollten gewinnen, aber in der ersten Halbzeit war Bayern sehr stark. Aber dann haben wir uns gesteigert, unser wahres Gesicht gezeigt und viele Chancen herausgespielt. Wir haben drei Tore in München gemacht, umso ärgerlicher ist es, zu leichte Gegentore zu bekommen. Aber das gehört für uns zum Prozess."

Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) über...

... die Gründe für das verlorene Spiel: "In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Chancen. Das 4:3 hätten wir auch eher machen können. In der zweiten Halbzeit, das war unser wahres Gesicht. Das Spiel haben wir in den ersten 45 Minuten verloren. Da haben wir in fünf Minuten zwei Tore kassiert, das hat uns das Genick gebrochen."

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Pleite in Bremen: Bekommen nun die Jungen das Vertrauen?