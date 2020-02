Wenn Leipzig im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag (ab 18:30 Uhr live im Eurosport-Liveticker) wieder bei der Frankfurter Eintracht zu Gast ist, will es der Champions-League-Teilnehmer besser machen als beim 0:2 im jüngsten Aufeinandertreffen Ende Januar - und die sportliche Lage auch mit Blick auf das Titelrennen der Bundesliga entspannen.

"Der Friseur kommt glaube ich nicht", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Montag scherzend. Auch auf dem Rasen soll sein Team anders auftreten als zuletzt. Seit der Winterpause leistete sich RB in jedem Spiel eine schwache Halbzeit, immer geriet Leipzig in Rückstand. "Das Ziel ist es, die bessere Mannschaft zu sein", sagte Nagelsmann: "Das Ergebnis, aber auch die Art und Weise ist wichtig."

Ein Ansporn ist der Erfolg der Vorsaison. Im Mai 2019, rund zehn Jahre nach der Vereinsgründung, stand RB erstmals im Pokalfinale. "Die Jungs und der ganze Klub hatten ein tolles Erlebnis in Berlin", sagte Nagelsmann:

" Wir würden da gerne wieder hin. Der Pokal hat schon einen hohen Stellenwert. "

Am Sonntag folgt das Duell mit den Bayern

Dennoch kommt das Duell in Frankfurt eigentlich zur Unzeit. Am kommenden Wochenende steht in der Liga das Gipfeltreffen beim neuen Spitzenreiter Bayern München an. Verliert RB, wächst der Rückstand auf den Rekordmeister auf vier Punkte. Der Liga-Kracher wirft seine Schatten voraus. Ganz isoliert, sagte Nagelsmann, könne man das Spiel bei der Eintracht nicht betrachten.

Nur ein Punkt aus zwei Spielen in der Liga, dazu vier Gegentore: Leipzig reist mit Druck zu den formstarken Münchnern, der sich bei einem Pokalaus noch vergrößern würde. "Wir wären lieber zu den Bayern gefahren im Bewusstsein, dass wir uns einen möglichen Punktverlust erlauben können. Doch um den Luxus haben wir uns mit der schwachen Leistung gegen Frankfurt gebracht", sagte Nationalspieler Timo Werner dem "kicker".

Der Torjäger wird gegen Frankfurt und München eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Kräfteverhältnisse sind für ihn vor dem Top-Spiel in der Liga dabei klar verteilt. Werner sagte:

" Wir sollten nicht die Arroganz besitzen, uns als Favorit einzustufen und zu glauben, dass die Bayern vor uns Angst haben. Wir wissen uns im Vergleich zu Bayern und Dortmund schon ganz gut einzuschätzen. "

Neu-Frankfurter Ilsanker auf der Bank

Einer, der die mögliche Meisterschaft mit RB verpassen würde, aber auch am Dienstag nur Zuschauen darf, ist Stefan Ilsanker. Der Frankfurter Winter-Neuzugang ist gegen seinen Ex-Klub nicht spielberechtigt. Der Eintracht kann der Österreicher nur als Informant helfen. "Ilse darf gerne etwas erzählen. Ich sehe aber keine extrem große Gefahr, dass er alles verraten kann", sagte Nagelsmann.

Das könnte Dich auch interessieren: Fußball wie Facebook: Der Platzverweis für Pléa ist völlig richtig!

(SID)