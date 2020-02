"Die Klausel war eine von Hertha BSC gestellte Bedingung, ohne die der Transfer nicht zustande gekommen wäre", erklärte Baumann.

Solch eine Klausel scheint in der Bundesliga immer mehr in Mode zu kommen, denn wie der "kicker" berichtet, haben auch Eintracht Frankfurt und RB Leipzig beim Transfer von Stefan Ilsanker eine solche Vereinbarung ausgehandelt. Demnach darf Ilsanker beim Pokal-Duell zwischen der Eintracht und RB am Dienstagabend in Frankfurt (ab 18:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) nicht auflaufen.

Der 25 Jahre alte Davie Selke hatte am Tag nach seiner Verpflichtung sein Debüt für Werder Bremen bestritten, verlor aber mit den Hanseaten 1:2 beim FC Augsburg. Für die Bremer hatte Selke schon von 2013 bis 2015 gespielt. Er ist nun bis zum Sommer ausgeliehen, danach besitzt Werder eine Kaufverpflichtung. In der Tabelle belegt der viermalige deutsche Meister derzeit Relegationsplatz 16.

Stefan Ilsanker kam ebenfalls am Samstag zu seinem ersten Einsatz bei seinem neuen Verein. Der Österreicher wurde beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

(mit SID)