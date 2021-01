Thomas Müller war schon wie seine enttäuschten Teamkollegen in die Kabine verschwunden, kam aber tapfer noch einmal auf den Rasen des Holstein-Stadions zurück und stellte sich den Fragen der Journalisten.

"Es war eine eingeschworene Truppe. Nichtsdestotrotz hätten wir das Spiel gewinnen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir vier, fünf Ping-Pong-Aktionen im Strafraum, wo das Spielglück gefehlt hat. Am Ende steht das Ausscheiden, was extrem bitter ist", analysierte der 31-Jährige nach der bitteren 7:8-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel zunächst sehr sachlich im "ARD"-Interview.

Doch bei einer Nachfrage der Reporterin nach der Stimmung in der Kabine verlor Müller die Contenance: "Ja, Sie lachen jetzt hier! Natürlich haben sie gelacht. Was denken Sie denn, wie die Stimmung ist?", blaffte der Bayern-Star in Richtung der Interviewenden: "Wir sind bedient. Das können Sie sich ja vorstellen."

Danach verabschiedete sich der genervte Offensiv-Star und überließ dem überglücklichen Kiel-Trainer Ole Werner das Mikrofon.

Die weiteren Stimmen zur Pokal-Sensation in der ARD:

Thomas Müller (FC Bayern) ...

... über das Ausscheiden: "Das Fazit ist, dass wir gegen einen Underdog aus Kiel verloren haben, der alles, was er hatte, in die Waagschale geworfen hat. Nichtsdestotrotz hatten wir in der ersten Hälfte gute Tormöglichkeiten und haben aus meiner Sicht gut kombiniert. Wir hatten deutlich mehr vom Spiel. Es war keine Pokal-Sensation, die sich von Anfang an abgezeichnet hatte. Wir haben dann Fehler gemacht und Kiel hat uns im Elfmeterschießen recht kaltschnäuzig bestraft. Über das erste Gegentor, über diese Art von Gegentoren sprechen wir sicherlich schon seit einiger Zeit. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Dann kommen wir gut aus der Pause, machen das 2:1. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann fahrig, der Schnee kam, der Wind kam. Dann hat es schon nach einem relativ klaren 2:1 für uns ausgesehen. Nicht glanzvoll. Und dann hat Kiel mit einem Kopfball an die eigene Schulter ein Tor erzielt. Kiel hat für einen Zweitligisten mit einer großen Kaltschnäuzigkeit gegen uns gespielt."

... über den Einsatz der Bayern-Stars: "Es war eine eingeschworene Truppe. Nichtsdestotrotz hätten wir das Spiel gewinnen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir vier, fünf Ping-Pong-Aktionen im Strafraum, wo das Spielglück gefehlt hat. Am Ende steht das Ausscheiden, was extrem bitter ist. Aber es fällt schwer zu sagen, wir hätten nicht alles investiert. Das ist das Positive - einerseits. Aber trotzdem ist es sehr, sehr enttäuschend, hier als klarer Favorit auszuscheiden."

Fin Bartels (Holstein Kiel) ...

... über die Sensation: "Wir haben es alle zusammen als Team geschafft. Natürlich hat man gegen die Bayern immer Phasen, wo man sehr tief steht. Mit dem 1:1 sind wir immer selbstbewusster geworden und haben daran geglaubt, dass wir die Riesenüberraschung schaffen können. Und es ist uns tatsächlich gelungen."

... über den Elfmeter-Krimi: "Vor dem Elfmeterschießen haben wir gesagt, wir hauen die Dinger rein. Mit der Überzeugung haben wir dann auch die Elfmeter geschossen. Natürlich ist auch ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, wir haben uns das redlich verdient heute."

... über den Schlüssel zum Erfolg: "Natürlich waren die Bayern überlegen, das sind sie ja in jedem Spiel. Was heute wichtig war: Wir waren mutig mit Ball. Wenn du nur hintendrin stehst und die Bälle lang haust, dann wartest du eigentlich nur auf die Gegentore. Wir haben es in Ballbesitz richtig gut gemacht und noch dazu gut verteidigt. Dann kannst du so eine Überraschung packen."

