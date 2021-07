Zum Auftakt des Pokals geht es vor allem im Norden Deutschlands richtig rund. Nicht nur, weil Bayern München bei Oberligist Bremer SV zu Gast ist, sondern auch, weil es gleich zu drei Nordderbys kommt.

Die Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig empfangen mit dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV die Riesen des Nordens, die in diesem Jahr erstmals gemeinsam in der 2. Bundesliga spielen.

Bei Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 wird der diesjährige Halbfinalist Holstein Kiel gastieren.

Pokalsieger Borussia Dortmund beginnt mit der Jagd auf die Titelverteidigung beim SV Wehen Wiesbaden.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 spielt gegen den FC 08 Villingen, der sich über den Landespokal Südbaden qualifizierte. Bereits 2016 musste S04 in der 1. Runde zum Oberligisten und gewann 4:1.

Das Finale findet am 21. Mai 2022 im Berliner Olympiastadion statt.

19:15 - Das war's

Das war's auch schon wieder von der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals. Die Partien finden vom 6. bis zum 8. August statt, wir freuen uns auf hoffentlich spannende Spiele. Laurent Ruttkowski bedankt sich für Eure Aufmerksamkeit und wünscht allen einen schönen Abend.

19:06 Uhr: SG Dynamo Dresden - SC Paderborn 07

19:06 Uhr: SV Sandhausen - RB Leipzig

19:05 Uhr: TSV 1860 München - SV Darmstadt 98

19:04 Uhr: Preußen Münster - VFL Wolfsburg

Das Gründungsmitglied der Bundesliga darf gegen den VfL Wolfsburg um den Einzug in die 2. Runde kämpfen.

19:03 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

19:02 Uhr: Berliner Fußballverband - VfB Stuttgart

19:01 Uhr: Wuppertaler SV - VfL Bochum

Ruhrgebiets-Derby. Der Wuppertaler SV begrüßt den Revier-Nachbarn aus Bochum.

19:00 Uhr: VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf

Die Oldenburger freuen sich auf ein "möglichst volles Stadion".

18:59 Uhr: Türkgücü München - Union Berlin

Für die Münchener ist es das Debüt im DFB-Pokal.

18:58 Uhr FC Rot-Weiss Koblenz - Jahn Regensburg

18:58 Uhr: FC Norderstedt - Hannover 96

18:57 Uhr: VfL Osnabrück - SV Werder Bremen

Das nächste Nordderby in der 1. Runde des Pokals

18:56 Uhr: FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

18:56 Uhr: Greifswalder SC - FC Augsburg

Roland Kroos freut sich über den Bundesligisten.

18:55 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Der Pokalsieger aus dem Ruhrgebiet gastiert in Wiesbaden.

18:54 Uhr: Würzburger Kickers - SC Freiburg

18:53 Uhr: FC 08 Villingen - FC Schalke 04

2016 spielte Villingen bereits gegen den S04. Jetzt starten sie einen neuen Anlauf.

18:51 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

18:50 Uhr: SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

Bielefeld-Trainer Frank Kramer kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück

18:49 Uhr: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

18:48 Uhr: SV 07 Elversberg - Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 darf ins Saaland zur Sportvereinigung 07 Elversberg reisen.

18:46 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

Klassiker am Betzenberg! Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Borussia Mönchengladbach.

18:46 Uhr: SV Babelsberg - Greuther Fürth

18:44 Uhr FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim

18:44 Uhr: SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel

Nordderby in der 1. Runde! Der Pokalsieger aus Schleswig-Holstein empfängt den diesjährigen Halbfinalisten Holstein Kiel.

18:43 Uhr: Bremer SV - FC Bayern München

Hammerlos! Der Oberligist Bremer SV empfängt den deutschen Rekordmeister Bayern München.

18:43 Uhr: SSV Ulm - 1. FC Nürnberg

Im letzten Jahr scheiterte Ulm in der zweiten Runde an Schalke 04. Jetzt geht es gegen den 1. FCN.

18:42 Uhr: SV Meppen - Hertha BSC

Der Hauptstadtklub um Neuzugang Kevin-Prince Boateng spielt gegen den SV Meppen.

18:42 Uhr: FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

18:40 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

Duell im Norden: Eintracht Braunschweig trifft auf den Hamburger SV.

18:10 Uhr: Broich zieht die ersten Teams

Thomas Broich beginnt mit der Ziehung. Welche ist die erste Begegnung des DFB-Pokals 2021/22?

18:37 Uhr: Amateur-Vereine vertreten

Einige Vertreter der Amateur-Klubs sind bei der Auslosung anwesend. Roland Kroos, Technischer Direktor beim Greifswalder FC und Vater von Real-Madrid-Star Toni Kroos, wünscht sich den FC Bayern als Erstrunden-Gegner.

18:28 Uhr: Die Ziehung beginnt in wenigen Momenten

Die "ARD" begrüßt die Zuschauer zur Ziehung. Gleich erfahren wir die Paarungen der 1. Runde.

18:25 Uhr: "Losfee" Thomas Broich

Thomas Broich trug in seiner aktiven Karriere die Trikots von Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und 1. FC Nürnberg. Die Fußballschuhe hing er 2017 in Australien an den Nagel. Mit Köln stand er 2006 im DFB-Pokal-Achtelfinale, scheiterte allerdings nach Verlängerung an Eintracht Frankfurt. Kann er seinen Ex-Klubs als "Losfee" heute Glück bringen?

18:00 Uhr: Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde. Ab 18:30 Uhr begleitet Laurent Ruttkowski für Euch die Ziehung. Viel Spaß!

