Dass Schalke drei Ligen höher als der SSV Ulm spielt, das war in der ersten Halbzeit nicht zu erkennen. Die Knappen wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Der Viertligist stellte in den Anfangsminuten das aktivere Team.

S04 begann abwartend. In der siebten Minute schossen die Königsblauen erstmals aufs Tor, 20 Minuten später zum zweiten Mal - und diesmal landete der Ball auch darin. Benjamin Stambouli verlagerte durch einen langen Ball nach links, wo Bastian Oczipka einen Haken schlug, nach innen drang und Suat Serdar bediente. Dieser packte einen Distanzhammer aus und traf rechts oben zum 1:0.

Bundesliga Lewandowski bestätigt Angebot von Manchester United VOR 8 STUNDEN

Nach Serdars Sahnetor zog sich Schalke noch etwas weiter zurück und war großteils mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt. Zwar kamen die Spatzen vor dem Pausentee fünfmal zum Abschluss, zwingende Torchancen waren aber nicht dabei.

Im zweiten Abschnitt waren erst wenige Minuten gespielt, ehe der Bundesligist auf 2:0 stellte. Amine Harit wuchtete in der 51. Minute aus etwa 25 Metern zentral aufs Tor. Der halbhohe Schuss bereitete Keeper Maximilian Reule Schwierigkeiten. Er ließ den Ball nach vorne abprallen, sodass der lauernde Benito Raman aus kurzer Distanz zum 2:0 traf.

Unmittelbar danach folgte eine Phase, in der nicht viel passierte: Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Ein Ulmer Ballverlust ging dann dem dritten Schalker Streich voraus. Steven Skrzybski eroberte sich das Spielgerät im Mittelfeld und leitete es per Vertikalpass auf Raman weiter. Dieser drang in die linke Strafraumhälfte ein, wo er flach zum 3:0 ins lange Eck schoss (63.). In den nachfolgenden Minuten war das Tempo nicht allzu hoch.

In der Schlussphase waren erwähnenswerte Offensivszenen Mangelware. Zwar gelang den Schwaben der Anschlusstreffer, mehr war für sie aber nicht mehr drin. In der 81. Minute bediente Lennart Stoll den eingewechselten Steffen Kienle, der nahe des rechten Fünferecks von Malick Thiaw zu Fall gebracht wurde. Thiaw wurde allerdings vor dem Kontakt mit Kienle von Burak Coban angerempelt - ohne diese Aktion wäre Kienle vermutlich nicht gestürzt. Schiedsrichter Daniel Schlager entschied auf Foulelfmeter. Diesen vergab Kapitän Johannes Reichert zwar, im direkten Anschluss erzielte er per erfolgreichem Nachschuss allerdings den 1:3-Endstand (82.).

Der Tweet zum Spiel:

Zwar besaß der SSV Ulm 1846 als unterklassiger Verein das Heimrecht, doch er beantragte beim DFB eine Spielverlegung in die VELTINS-Arena. Dieser stimmte zu. Zudem wurde zwischen beiden Klubs vereinbart, dass die Schalker nach überstandener Coronavirus-Pandemie zu einem Testspiel gegen die Spatzen im Donaustadion antreten.

Das fiel auf: Viertligist zum dritten Mal in Folge am Start

Die Ulmer spielen ihre fünfte Regionalligasaison in Serie. Obwohl sie als Viertligist nicht automatisch einen Startplatz im DFB-Pokal erhalten, war der SSV zum dritten Mal hintereinander in diesem Wettbewerb vertreten. Grund dafür ist der Gewinn des WFV-Pokals. Der Sieger des Verbandspokals des Württembergischen Fußball-Verbandes qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals.

In der Spielzeit 2018/19 sorgte die Spatzen bereits für eine Pokalüberraschung, indem sie Eintracht Frankfurt in der ersten Runde durch einen 2:1-Sieg aus dem Wettbewerb warfen. In diesem Jahr trafen sie zuerst auf Erzgebirge Aue. Gegen den Zweitligisten setzte sich die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler mit 2:0 durch. Auch diesmal schnupperten sie am Favoritensturz, der allerdings ausblieb.

Die Statistik: 2

Der FC Schalke 04 fuhr wettbewerbsübergreifend erst seinen zweiten Sieg in dieser Saison ein. Erneut im DFB-Pokal, erneut gegen einen Viertligisten. Zuvor siegte er beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 4:1. In der Bundesliga gewannen die Knappen in dieser Spielzeit noch nicht (vier Unentschieden, neun Niederlagen).

Das könnte Dich auch interessieren: Trügerische Hoffnung: Messis Interview bedeutet gar nichts

Scholl-Kritik an Terzic: Die coole Reaktion des BVB-Coachs

DFB-Pokal "Ein paar ziemlich coole Ideen": Terzic packt BVB-Probleme an VOR 10 STUNDEN