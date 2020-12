Was den Deutschen die Torjägerkanone ist, ist den Spaniern ihr "Pichichi". Die Trophäe für den besten LaLiga-Torjäger ist seit 1952 nach einem berühmten Angreifer von Athletic Bilbao benannt, der im Alter von nur 29 Jahren an Typhus verstorben war (1892-1922).

Telmo Zarra, ebenfalls ein legendärer Angreifer von Athletic Bilbao, war in den 40er und 50er Jahren insgesamt sechsmal bester Torschütze in Spaniens erster Liga gewesen. Eine Marke, an die namhafte Legenden wie Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez (5), Ferenc Puskás (4) und auch Cristiano Ronaldo (3) nicht rankamen.

2020/21 peilt Messi nun also den achten "Pichichi" an. Mit sechs Saisontoren liegt er aktuell auch nur zwei Treffer hinter Villarreals Gerard – alles machbar. Ob über die Saison hinaus weitere hinzukommen werden, darf aber weiterhin arg bezweifelt werden.

Daran ändert auch Messis Interview mit "La Sexta" nichts, das zwar erst am Samstag ausgestrahlt wird, aus dem Interviewer Jordi Evole aber bereits am Montagabend im katalanischen Radiosender "RAC1" zitierte.

Im Interview spricht Messi nochmals über die Posse des Sommers, als er dem FC Barcelona Ende August via "burofax", wie in Spanien üblich, mitgeteilt hatte, den Verein vor Vertragsende 2021 verlassen zu wollen.

"Die Wahrheit ist, dass es mir jetzt gut geht, aber im Sommer hatte ich eine schreckliche Zeit", sagt Messi in dem Interview, was nachvollziehbar klingt. Nach mehreren turbulenten Wochen hatte der Argentinier seine Wechselpläne im Sommer – auch aus Rücksicht auf seine Familie – zurückgestellt.

Der 33-Jährige erklärte damit auch seine Formprobleme zu Saisonbeginn, als Messi fünf Ligaspiele in Folge torlos geblieben war: "Was da alles passiert ist, hat auch ein bisschen in die aktuelle Saison nachgewirkt. Aber aktuell ist alles gut und ich will um alle Trophäen kämpfen, ich bin sehr gespannt. Echt aufgeregt."