Ob Milot Rashica überhaupt noch ein Pflichtspiel für Werder bestreiten wird, ist offen. Sport-Geschäftsführer Frank Baumann sagte vor dem Spiel am Samstag (20.45 Uhr/Sky): "Es ist wahrscheinlich, dass Milot uns im Laufe dieser Transferphase noch verlassen wird." Dennoch sei es aber "nicht komplett ausgeschlossen, dass er nach dem 5. Oktober noch Spieler von Werder Bremen ist".

Der Transfermarkt kommt laut Baumann so langsam in Bewegung: "Und je mehr Bewegung und Konkurrenz und Geld im Umlauf ist, umso besser für den Preis." Nach dem geplatzten Wechsel zu RB Leipzig sollen unter anderem Aston Villa und der SSC Neapel an Rashica interessiert sein.