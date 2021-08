86 Tage nach dem DFB-Pokalsieg stand für Titelverteidiger Borussia Dortmund die 1. Runde beim Drittligisten Wehen Wiesbaden an. Im ersten Pflichtspiel von Marco Rose als BVB-Trainer starteten die Schwarz-Gelben gut ins Spiel und verbuchten schon in den ersten drei Minuten zwei gute Gelegenheiten durch Nico Schulz (1.) und Erling Haaland (3.). Kurz darauf scheiterte Marco Reus mit einem gefährlichen Freistoß am stark reagierenden Wiesbaden-Keeper Florian Stritzel.

Auch wenn beim spielfreudigen BVB trotz vieler guter Ansätze bei weitem noch nicht alles klappte, war offensiv auf Erling Haaland Verlass. Nach Steckpass von Kapitän Reus schloss der Norweger einen Dortmunder Bilderbuchkonter eiskalt zur verdienten Führung ab (26.).

Nur fünf Minuten später besorgte Tormaschine Haaland den schnellen Doppelpack: Der Angreifer wurde im Wiesbadener Strafraum von Stritzel zunächst klar von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Haaland höchstpersönlich zum 2:0 für den BVB (31.).

Serie A Kein BVB-Wechsel: Demiral auf Leihbasis zu Gosens-Klub GESTERN AM 19:20

Kurz nach Wiederbeginn war es einmal mehr der unaufhaltsam Haaland, der auch den dritten BVB-Treffer an diesem Abend erzielte. Auf Zuspiel von Reyna blieb der 21-Jährige zunächst an Stritzel hängen, traf dann aber mit dem Nachschuss zum 3:0 ins leere Tor (51.).

Nach der Vorentscheidung schaltete der BVB in den Verwaltungsmodus und kam wie bei Passlacks Distanzschuss nach 68 Minuten nur noch vereinzelt zu guten Abschlussmöglichkeiten. In der Schlussphase vergab Neuzugang Donyell Malen noch die gute Gelegenheit auf das vierte Dortmunder Tor, am hochverdienten und nie gefährdeten Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals änderte das für den BVB aber nichts mehr.

Die Stimmen:

Erling Haaland (Borussia Dortmund): "Es war schön, drei Tore zu erzielen. Es ist großartig, die Fans wieder zurück zu haben. Ich bin stolz, ein Teil dieses Klubs zu sein."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund): "Von Anfang an war das eine sehr konzentrierte Leistung. Wir haben nie Zweifel aufkommen lassen, dass wir in die nächste Runde wollen. So müssen wir auftreten."

Sascha Mockenhaupt (Wehen Wiesbaden): "Man hat gesehen, dass Dortmund eine Klasse zu gut war. Es war ein geiler Abend, aber wir waren heute doch chancenlos."

Der Tweet zum Spiel:

Witzige Aktion von Haaland: Direkt nach dem Elfmeterpfiff zu seinen Gunsten legte der Stürmer auf dem Boden liegend noch ein kurzes Liegestützen-Workout ein, ehe er sich aufrichtete und zum Punkt ging.

Das fiel auf: Malen feiert BVB-Debüt

In der 66. Minute war es soweit. Neuzugang Donyell Malen feierte sein Debüt für den BVB. Der Niederländer ersetzte Steffen Tigges und übernahm für die restliche Spielzeit auch dessen Position in der Doppelspitze an der Seite von Haaland. Malen wurde von seinen Mitspielern umgehend gesucht und brachte jeden seiner elf Pässe an den Mann. Beim Abschluss vergab der Angreifer in der Schlussphase freistehend zwar die Chance auf sein Debüttor für Schwarzgelb, ließ in knapp 25 Minuten aber immer wieder seine technische Klasse aufblitzen.

Die Statistik: 60

Erling Haaland hat durch seinen Dreierpack gegen Wehen Wiesbaden nun 60 Treffer in seinen ersten 60 Pflichtspielen für den BVB erzielt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rückschlag für Werder und Fürth, Leipzig und Bayer souverän

Haaland lobt BVB-Coach: "Ich glaube an Rose"

Serie A Kein BVB-Wechsel: Demiral auf Leihbasis zu Gosens-Klub GESTERN AM 19:20