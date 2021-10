Hasan Salihamidzic war fassunglos. "Absolut schockierend" fand der Sportvorstand des FC Bayern München das, was er gerade erlebt hatte.

"Wir waren einfach nicht da. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf gewonnen, haben nie umgeschaltet und uns einfach den Schneid abkaufen lassen. Es war ein kollektiver Blackout", meinte Salihamidzic nach dem historischen 0:5 (0:3) der Bayern bei Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals: "Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte."