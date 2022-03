DFB-Pokal, du geiler Wettbewerb!

Du bist der letzte deiner Art. Hast dich nicht groß verbiegen lassen (das Assauer-Malheur mal beiseite). Ein Spiel, ein Ergebnis. Setzlisten sind dir egal. Bei dir rumpeln auch mal große Klubs in der ersten Hauptrunde raus.

Allein dieses Wort: "erste Hauptrunde"! Das klingt so viel besser als Gruppenphase, Zwischenrunde, Pre-Playoffs.

Bei dir gibt's auch keine Auf- und Absteiger. Drin ist, wer in ist. Und umgekehrt.

Was ich so an dir mag: Dich scheren keine großen Namen. Deine Helden heißen Dickel, Sievers, Kristiansen.

Dieses Jahr hast du dich von deiner besonders unberechenbaren Seite gezeigt. Frankfurt und Wolfsburg hast du gleich aussortiert, Bayern und Bayer bald danach den Laufpass gegeben. Nicht mal die Borussias hast du durch den Winter kommen lassen!

Bei dir zählt eben nur der K.o., 90 Minuten, manchmal auch mehr (gell, HSV). Wer verliert, der fliegt. Egal, wie gut er sonst spielt.

Dein Top-Torschütze dieses Jahr heißt Beier.

Was wir jetzt um Himmels Willen bitte nicht tun sollten: dich unattraktiv schimpfen. Was kannst du denn dafür, dass jetzt Bochum gegen Freiburg das letzte "Top"-Spiel ist?

Wollen wir nicht genau das? Ist es nicht gerade diese Unberechenbarkeit, die deinen Reiz ausmacht? Dass man bei dir wirklich noch das Gefühl hat, es könnte in einer Nacht: ja, wirklich - alles passieren?

Das hast du deiner großen Schwester, der Champions League, immer noch voraus.

Man sagt dir seit jeher nach, du hättest deine eigenen Gesetze. Ich sage: Das ist auch gut so.

PS: Bitte lass nicht Leipzig gewinnen.

