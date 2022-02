Der DFB-Pokal erlebt eine historische Saison. Die Pokalsieger der vergangenen 30 Jahre sind nach dem Achtelfinale allesamt bereits ausgeschieden. Rekordsieger Bayern München scheiterte bereits im vergangenen Jahr 0:5 (0:3) an Borussia Mönchengladbach.

Titelverteidiger Borussia Dortmund musste nach der 1:2 (0:2)-Niederlage im Achtelfinale beim FC St. Pauli ebenfalls früh die Segel streichen. Mit Union Berlin, RB Leipzig, dem VfL Bochum und dem SC Freiburg stehen nur vier Bundesligisten in der Runde der letzten acht.

Aus der zweiten Liga ist dem Karlsruher SC, Hannover 96, dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli den Sprung ins Viertelfinale gelungen. Der letzte Triumph einer der verbleibenden Mannschaften im Turnier liegt weit zurück. Hannover 96 gewann 1992 den DFB-Pokal. Im Finale schlugen die Niedersachsen Borussia Mönchengladbach 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen.

Los geht es am Dienstag mit dem Duell zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli. Am Mittwoch folgen die restlichen drei Spiele.

Hier gibt es alle Informationen zum Viertelfinale im DFB Pokal:

DFB-Pokal: Viertelfinale live im TV

Alle Spiele des Viertelfinals im DFB-Pokal werden bei "Sky" übertragen. "Sport1" überträgt zudem das Spiel zwischen Hannover 96 und RB Leipzig am Mittwoch. Die "ARD" zeigt die Spiele zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg sowie zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli.

DFB-Pokal: Viertelfinale live im Stream

"SkyGo" bietet einen Livestream zu allen Spielen des DFB-Pokal-Viertelfinals an. In der "ARD Mediathek" könnt ihr zudem die Spiele zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg sowie zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli im Livestream verfolgen. "Sport1" bietet euch einen Livestream zum Duell zwischen Hannover 96 und RB Leipzig an.

DFB-Pokal: Viertelfinale live im Ticker

Bei Eurosport.de gibt es zu den vier Begegnungen im Viertelfinale des DFB-Pokals einen Liveticker. Hier erhaltet Ihr alle News zum Weg ins Olympiastadion in Berlin. Hier alle Viertelfinalspiele live im Ticker:

DFB-Pokal: Union lebt Hertha-Traum nach Viertelfinaleinzug

Zwei Klubs, zwei Welten: Union Berlin hat Hertha BSC in der Hauptstadt sportlich abgehängt. Mit dem 3:2-Erfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals hat die Mannschaft von Urs Fischer ihre Vormachtstellung in Berlin manifestiert. Die Köpenicker dürfen sich nun auch berechtigte Hoffnungen auf das Pokalfinale machen und träumen den Traum vom Endspiel im Olympiastadion, den die Hertha seit Jahren verfolgt. | Zum Bericht

DFB-Pokal-Viertelfinale: BVB-Schreck St. Pauli trifft auf Union Berlin

Zweitligist FC St. Pauli trifft im DFB-Pokal nach seinem Achtelfinal-Coup gegen Vorjahresgewinner Borussia Dortmund auswärts auf den Bundesligisten Union Berlin. Das Duell der beiden traditionsreichen Kultvereine in der Hauptstadt ergab die Auslosung des Viertelfinale (1. und 2. März) am Sonntagabend im Rahmen der "ARD"-Sportschau. RB Leipzig muss beim Zweitligisten Hannover 96 antreten. | Zum Bericht

