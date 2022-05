Wie schon in den beiden Bundesligaspielen kehrte der SC Freiburg auch im Finale zu einer Dreierkette in der Abwehr zurück. Manuel Gulde erhielt den Vorzug gegenüber Woo-Yeong Jeong (Bank). Auch die Leipziger agierten wenig überraschend im 3-4-3. Im Vergleich zum letzten Bundesligaspieltag spielt Lukas Klostermann für Angelino (Bank).

Beiden Teams war der gegenseitige Respekt von Beginn anzumerken. Weder Leipzig noch Freiburg wollten zu sehr ins Risiko gehen, so entstanden ein kontrollierter Spielaufbau. Auch im Pressing hielten sich beide Mannschaften zunächst zurück. Leipzig versucht über mehr Ballbesitz Kontrolle in das Finale zu bekommen, die Freiburger lauerten naturgemäß auf Umschaltmöglichkeiten.

Nach der vorsichtigen Anfangsphase nahm die Partie allmählich an Fahrt auf. Erst prüft Emil Forberg SC-Keeper Marc Flekken mit einem strammen Schuss (14.), ehe Maximilian Eggestein per Flachschuss die Breisgauer mit 1:0 in Führung schoss (19.) Der Treffer musste aufgrund eines klaren Handspiels von Roland Sallai geprüft werden, doch das Tor hielt stand.

Der leichte Favorit aus Sachsen musste nun mehr investieren und wäre beinahe schnell zum 1:1 gekommen. Nach einem katastrophalen Fehler von Nicolas Höfler tauchte Christopher Nkunku völlig frei vor Flekken auf und brachte die Kugel am Keeper vorbei. Doch Nico Schlotterbeck bügelte Höflers Fehler aus und kratzte den Ball von der Linie (24.).

In einer zunehmend hitzigen und hektischer werdenden Partie agierten die Freiburger immer wieder mit langen Bällen, um so schnell ins letzte Drittel zu kommen und nachrücken zu können. Die Leipziger kamen besser auf, doch bei den Sachsen machte sich aufgrund der vergebenen Großchancen auf schnell Frust breit. Zudem agierte Freiburg in der Defensiv sehr stabil, André Silva hing völlig in der Luft und auch Christopher Nkunku hatte ganz wenige Szenen.

Auch im zweiten Durchgang hatte RB mehr vom Spiel, ohne wirklich gefährlich zu werden. Nkunkus Schuss sollte lange Zeit der einzige Schuss gewesen sein (50.). So musste Leipzig bald den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nach einem Laufduell mit Lucas Höler konnte Marcel Halstenberg nur noch die Notbremse ziehen. Die Folge war Rot (57.).

Nun sprach natürlich alles für den SC Freiburg, der folgend mehr vom Spiel hatte und den Ball gut laufen ließ. In Unterzahl ging von Leipzig kaum noch Gefahr aus. Stattdessen haderten die Sachsen immer wieder mit den Schiedsrichterentscheidungen. Doch Stegemann zeigte eine gute Leistung, lag bei den spielentscheidenden Szenen richtig.

In Überzahl versäumten es die Breisgauer auf die Entscheidung zu gehen. Stattdessen wurden die Angriffe immer seltener, die Aktionen immer ideenloser und langsamer. So konnte sich Leipzig vom Schock erholen und spielte in Unterzahl plötzlich befreit auf. So war es Nkunku, der den verdienten 1:1-Ausgleich erzielte (76.).

Auch in der Schlussphase waren die Sachsen am Drücker, hatten durch Dominik Szoboszlai (82.), Henrichs (82.) und Dani Olmo (86.) mehrfach das 2:1 auf dem Fuß.

In der Verlängerung zeigten sich die Freiburger wieder aktiver, Ermedin Demirovic traf per Kopf nur den linken Pfosten (92.). Offensiv waren die Leipziger weiterhin deutlich griffiger, sodass es immer wieder brenzlig im Breisgauer Strafraum wurde. Dennoch hatten die Freiburger die Riesenchance auf das 2:1: Doch Peter Gulasci lenkte einen Schuss von Jannik Haberer an den linken Pfosten, den Nachschuss setzte Ermedin Demirovic über den leeren Kasten (104.).

Im weiteren Verlauf der Verlängerung sucht Freiburg die Lücke. Leipzig musste dem Aufwand Tribut zollen und zog sich immer weiter in die Defensive zurück. Erneut war es der auffällige Haberer, der das 2:1 auf dem Fuß hatte, doch erneut nur Aluminium traf (115.). Sein Schuss aus 17 Metern krachte an die Latte. Kurz vor Ende sah dieses packende Finale den nächsten Aufreger: Höfler ging mit vollem Risiko in den Zweikampf mit Olmo, erwischte den Spanier klar (117.). Stegemann schaute sich die Szene auf dem Monitor an und sah, dass der Freiburger minimal den Ball touchierte. So gab es Ecke anstatt Foulelfmeter. Großes Glück für den SCF. Für Kampl war dies zu viel, der bereits ausgewechselte Leipziger sah auf der Bank glatt Rot (119.).

Im Elfmeterschießen zeigte die Sachsen keine Nerven, während ausgerechnet Freiburgs Kapitän Christian Günter den Ball über den Kasten setzte. Demirovics Lattenknaller entschied das DFB-Pokalfinale dann zugunsten der Roten Bullen.

Nach zwei verlorenen Finals feiert RB Leipzig den ersten großen Titel in der noch recht jungen Vereinsgeschichte. Die Sachsen sind der 26. Titelträger in der Geschichte des DFB-Pokals.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Es ist Wahnsinn. Wir haben 60 Minuten mit zehn Mann gespielt. Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen, haben eine miserable erste Halbzeit gespielt. Wir hatten Angst, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir mussten ein anderes Gesicht zeigen. Dann die berechtige Rote Karte. Dass es am Ende so geklappt hat, ist unfassbar. Wir waren sicherlich nicht zufrieden mit der Schiedsrichterleistung, das habe ich Sascha Stegemann auch mitgeteilt. Aber das spielt heute keine große Rolle, wir werden es heute richtig krachen lassen. Das ist ein historischer Abend für uns."

Das fiel auf: Freiburger Passivität nach Halstenbergs Notbremse

1:0 in Führung, dazu ab der 57. in Überzahl – der SC Freiburg war rund 30 Minuten vom größten Erfolg in der Vereinsgeschichte entfernt. Doch in Überzahl wirkten die Aktionen von Freiburg viel zu phlegmatisch. Im Strafraum der Leipziger wurde es nicht mehr gefährlich. Statt die Entscheidung herbeizuführen, hatte es den Anschein, als wüssten die Freiburger nichts mehr der Überzahl anzufangen. Stattdessen wurde Leipziger immer stärker und kämpfte sich ins Finale zurück. Selbst in der Verlängerung zeigte Leipzig mehr Griffigkeit und hatte die deutlich besseren Aktionen als die Breisgauer.

Tweet zum Spiel

Diese Szene sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Sallai springt die Kugel an die Hand, ehe sie bei Eggestein landet, der per Flachschuss das 1:0 erzielt. Die Leipziger forderten Handspiel. Doch, dieses Handspiel war nicht strafbar. Wäre Sallai der Torschütze gewesen, hätte der Treffer nicht gezählt. Doch Eggestein traf und so war keine Unmittelbarkeit gegeben, auch wenn Sallai der Vorlagengeber war. #regelwerk

Die Zahl zum Spiel: 36

Domenico Tedesco führt die Leipziger nicht nur in die Champions League, sondern auch zum größten Triumph. Der Italiener ist mit 36 Jahren und 251 tage der jüngste Pokal-Siegertrainer seit 1979. Damals siegte Hans-Dieter Tippenhauer mit Fortuna Düsseldorf im Alter von 35 Jahren und 250 Tagen.

