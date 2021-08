"Mir wurde in München ein eigenes Lied gewidmet. Da wollte ich mich ganz herzlich dafür bedanken", sagte Kruse mit einem breiten Grinsen in einer Instagram-Story: "Das hat mich sehr, sehr angespornt und sehr motiviert. Schöne Grüße nach München, denn Karma is a bitch."

Vor seinem Treffer in der 23. Minute, als er einen Querpass über die Linie drückte, war Kruse vom gänzlich in Schwarz gekleideten Türkgücü-Fanblock im Grünwalder Stadion persönlich beschimpft worden.

Den gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit feierte der Olympia-Teilnehmer deshalb ausgiebig. "Richtig geil, zweite Runde, richtig guter Start in die Saison", sagte Kruse.

Am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) empfangen die Berliner zum Bundesligastart Bayer Leverkusen im Stadion an der Alten Försterei.

