Zuerst montierte der Kapitän der Olympiamannschaft das Mikrofon vom Ständer, zeigte dann ein T-Shirt mit Aufschrift – und ging auf die Knie.

Nicht nur die Angebetete war begeistert, auch die Kollegen der Nationalmannschaft:

Auf einem Video ist Kruse mit einigen Teamkollegen zu sehen, wie sie in einem Bus den Heiratsantrag feiern und laut das Lied "Marry You" von Bruno Mars singen. Kruses Freundin gab aus Deutschland schon einmal auf Distanz das "Ja-Wort", denn im Video groß zu lesen war die Aufschrift "She said YES!".

Olympia Tokio 2020 Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele 28/01/2021 AM 08:58

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

"Ja, das ist es!" Uduokhai trifft zum Sieg - Kruse feiert Assist

Olympia - Fußball Platzverweise und knappe Siege: So liefen die Spiele am Sonntag VOR 4 STUNDEN