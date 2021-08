Die beiden Vereine stehen demnach bereits in direkten Verhandlungen über einen Wechsel des Stürmers. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet hatte, war eigentlich Dusan Vlahovic von der AC Florenz der Wunschspieler von Inter. Der 21 Jahre alte Angreifer wäre allerdings offenbar nicht finanzierbar gewesen.

Aufgrund seines Alters ist der ehemalige Wolfsburger die deutlich kostengünstigere Lösung. Insofern wäre der Klub aus der italienischen Modestadt bei einem Transfer von Dzeko in der Lage, noch einen weiteren Stürmer nach Italien zu lotsen, berichtet die Zeitung.

Insgesamt beläuft sich das verfügbare Transferbudget von Inter laut "Gazzetta dello Sport" auf rund 50 bis 55 Millionen Euro. Das entspricht rund einem Drittel der Einnahmen aus dem Wechsel von Achraf Hakimi nach Paris und dem bevorstehenden Abgang von Romelu Lukaku zum FC Chelsea

Bereits seit fünf Jahren spielt Dzeko in der Serie A. In der vergangenen Spielzeit hatte er für die Roma in 38 Pflichtspielen 13 Treffer erzielt und war an fünf weiteren Toren beteiligt. Der Mittelstürmer hatte zwischen 2007 und 2011 das Trikot des VfL Wolfsburg getragen und war 2009 unter Felix Magath deutscher Meister geworden.

