Bundesliga-Tabellenführer SC Freiburg trifft auf den Zweitligisten FC St. Pauli. Underdog SV Elversberg, der in der ersten Runde den großen Favoriten Bayer Leverkusen düpiert hatte, empfängt den VfL Bochum. Das Niedersachsenduell zwischen dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg verspricht ebenfalls Spannung.

"Der HSV hat ein richtig gutes Team, das ganz sicher ein gehöriges Wort um den Aufstieg mitsprechen wird. Trotzdem ist es natürlich unser Ziel, die nächste Runde zu erreichen. Was uns sehr freut, ist, dass wir ein Heimspiel haben", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco.

Die Bayern, die den Titel zum 20. und bislang letzten Mal im Jahr 2020 gewonnen hatten, waren zuletzt zweimal nacheinander in der zweiten Runde gescheitert: Beim Zweitligisten Holstein Kiel und in der vergangenen Saison krachend mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach.

Die zweite Runde wird am 18. und 19. Oktober ausgespielt. Anschließend legt der Pokal wegen der nahenden WM in Katar eine Pause ein: Das Achtelfinale und alle folgende Runden bis zum Endspiel am 3. Juni 2023 in Berlin finden im kommenden Jahr statt.

Die Partien der zweiten Hauptrunde im Überblick:

VfB Lübeck - Mainz 05

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt

SV Elversberg - VfL Bochum

Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg

Hannover 96 - Borussia Dortmund

SC Freiburg - FC St. Pauli

RB Leipzig - Hamburger SV

FC Augsburg - Bayern München

SV Sandhausen - Karlsruher SC

TSG Hoffenheim - Schalke 04

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld

SC Paderborn - Werder Bremen

Union Berlin - 1. FC Heidenheim

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf

Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach

