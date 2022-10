Neuer habe "nach wie vor Schmerzen", weshalb Bayern kein Risiko eingehen wolle. "Jedes Spiel, das zu früh ist, wirft ihn zurück. Deshalb muss man da Fingerspitzengefühl haben", so Nagelsmann.

Eine Rückkehr am kommenden Samstag im Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim ( ab 15:30 Uhr im Liveticker ) wollte der Übungsleiter allerdings nicht ausschließen: "Er wird Donnerstag Teile des Wettkampfersatztrainings mitmachen und dann schauen wir, wie eingeschränkt die Bewegung ist." In Augsburg wird Neuer im dritten Spiel in Folge von Sven Ulreich ersetzt.

Ärgerlich sei auch die Verletzung von Leroy Sané, der sich gegen Freiburg einen Muskelfaserriss zuzog. "Das ist ja einer, der sonst nie eine Muskelverletzung hat", sagte Nagelsmann, weshalb man auch nicht genau sagen könne, wie lange der 26-Jährige ausfalle.

Allerdings gab der Coach leichte Entwarnung: "Es ist kein riesiger Muskelfaserriss." Er selbst rechnet mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen: "Ich gehe von drei aus und lasse mich überraschen, wenn’s dann besser läuft."

Thomas Müller wird dagegen wider Erwarten mit nach Augsburg ( Mittwoch 20:45 Uhr im Liveticker ) reisen. "Bei Thomas war es eigentlich nicht geplant, dass er mitfährt, aber von gestern auf heute gab es einen großen Schritt in die richtige Richtung", sagte Nagelsmann. Für einen Startelfeinsatz wird es jedoch nicht reichen. Müller werde "auf der Bank sitzen".

Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der gegen Freiburg mit einem Krampf ausgewechselt werden musste, habe dagegen das Training am Dienstag nicht absolvieren können. "Da werden wir morgen erst entscheiden können, ob es Sinn macht oder nicht", so Nagelsmann: "Stand heute eher weniger."

Für die Bayern steht das Derby beim FCA ganz im Zeichen von Wiedergutmachung: Zum einen verlor der Rekordmeister vor einem Monat in der Liga bei den Schwaben mit 0:1. Es war in Augsburg bereits die zweite Auswärtspleite in Folge. Zudem blamierten sich die Münchner in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der zweiten Pokalrunde: zuletzt beim 0:5 in Gladbach, davor bei Zweitligist Kiel (Aus im Elfmeterschießen).

(mit SID)

