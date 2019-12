Diego Lopez hatte den Traditionsklub aus Montevideo im vergangenen Jahr zur Meisterschaft geführt, in der aktuellen Spielzeit blieb der 51-malige uruguayische Meister als Tabellendritter nach zehn Spieltagen allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück.

Diego Forlán hatte bereits in der Jugend einige Jahre das Trikot von Penarol getragen. Im Herrenbereich spielte der Stürmer unter anderem für Manchester United, Atletico Madrid oder Inter Mailand in Europa, ehe es ihn zwischenzeitlich für ein Jahr in seine uruguayische Heimat nach Penarol zurückzog. Seine Karriere beendete Forlán im Juni 2018 in Hongkong beim FC Kitschee.

(SID)