Technik, Auge, Torriecher - mit seinen überragenden fußballerischen Fähigkeiten wurde Diego Armando Maradona zum Weltstar. Daraus und aus seinen zahlreichen Eskapaden und Skandalen setzte sich das Image des Argentiniers in der Öffentlichkeit zusammen.

Aber was für ein Typ war er im Umgang mit Teamkollegen und Gegnern, wie tickte der Mensch Maradona?

"Wir hatten zwei Spieler bei Juventus, die mit Diego in Neapel zusammengespielt hatten", erzählt Jürgen Kohler, der von 1991 bis 1995 in Turin spielte. "Dadurch habe ich viel erfahren. In der Kabine war Diego sensationell, pflegte einen großartigen Umgang mit den Mitspielern und fand die richtigen Worte."