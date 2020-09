Dabei musste Dynamo nach Gelb-Rot gegen den früheren Lauterer Paul Will (43.) mehr als die Hälfte der Partie in Unterzahl bestreiten.

Doch obwohl der Dresdner Kader nach dem Zweitliga-Abstieg komplett durcheinandergewürfelt wurde und zehn Zugänge in der Startelf standen, gab der Gast vor 4985 zugelassenen Zuschauern auf dem Betzenberg in der ersten Hälfte den Ton an.