Last-Minute-Drama: Szoboszlai schießt Ungarn in Deutschlands EM-Gruppe

"Ich mag der Held sein, aber ohne meine Kollegen wäre es nicht möglich gewesen", sagte Szoboszlai nach seinem Tor mit 50 m Anlauf zum 2:1 (0:1) gegen Island, mit dem der 20-Jährige den Play-off-Krimi in der Nachspielzeit für Ungarn gedreht hatte: "In der Freude nach dem Tor ging mir alles durch den Kopf, von meiner Kindheit bis zu der Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich zur EM fahren."

Dominik Szoboszlai, 20 Jahre junge, RB Salzburg, begnadeter rechter Fuß, Marktwert von 25 Millionen Euro - in Ungarn hoffen sie, dass er einmal so gut wird wie die einstigen Legenden Ferenc Puskas oder Nandor Hidegkuti.

Warum nicht nur RB Leipzig, Salzburgs Schwester-Klub, sondern auch Real Madrid heiß auf Szoboszlai ist, zeigte er auch gegen Island. Loic Nego (88.) hatte Islands frühe Führung durch Gylfi Sigurdsson (11.) ausgeglichen, da kam Szoboszlai in der Nachspielzeit an den Ball. Und sprintete los.

Nun trifft Ungarn bei der EM in Gruppe F, die in München und Budapest ausgetragen wird, neben Deutschland noch auf Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich. Und es spricht für Szoboszlai, dass er Vergleiche mit Superstars wie Leroy Sane, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappe nicht fürchten muss. Dabei hätte der Spielentscheider gegen Island fast nicht auf dem Platz gestanden.

Wohl auch für ihn persönlich. Denn das Gezerre um das Supertalent nahm in den vergangenen Wochen ordentlich Fahrt auf.

Schon im Januar steht - so jedenfalls schreibt es die "SportBild" - der nächste Karriereschritt für den Ungarn an. Wie das Magazin berichtet, wechselt Szoboszlai für 20 Millionen Euro plus Boni von Salzburg zum Schwesternklub nach Leipzig.