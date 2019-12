"Die Tür bleibt vorerst geschlossen", stellte der Ajax-Sportdirektor weiterhin klar. Der 49-jährige ten Hag wurde seit der Entlassung von Niko Kovac beim FC Bayern München als möglicher Nachfolger diskutiert. Zwischen 2013 und 2015 war der Niederländer schon Trainer der zweiten Münchener Mannschaft.

Über das Interesse des FC Bayern zeigte sich Overmars vor wenigen Monaten geschmeichelt. Der Sportdirektor meinte Ende Oktober gegenüber "FOX Sports":

" Es ist ein gutes Zeichen, dass ein Klub wie der FC Bayern ten Hag verpflichten möchte. Je mehr Vereine Interesse haben, desto besser macht er seine Arbeit. "

Nach einem zweijährigen Trainerjob beim FC Utrecht übernahm ten Hag 2017 die Mannschaft von Ajax Amsterdam. In der vergangenen Saison gewannen die Niederländer unter dem ehemaligen Profi die Meisterschaft in der Eredivisie sowie den niederländischen Pokal und Superpokal. In der Champions League führte ten Hag die Mannschaft zudem überraschend bis ins Halbfinale. Der 49-Jährige steht noch bis 2022 bei Ajax unter Vertrag.

