Der Ausrüstervertrag von Nike und Erling Haaland lief am 1. Januar aus. Jetzt streiten sich die Sportartikel-Giganten um das norwegische Sturm-Juwel.

Adidas, Puma und Nike streben einen Deal mit dem wohl größten Stürmer-Talent der Welt an.

Ad

In einem Geheim-Meeting in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach sollen die Franken nun ein Ass aus dem Ärmel gezaubert haben:

Bundesliga Gnabry ohne Plan B: "Hätte nicht gewusst, was ich angefangen hätte" VOR EINER STUNDE

Wie die "Bild" berichtet, soll auch "Special Guest" Zinedine Zidane vor Ort gewesen sein, um Haaland beim Pitch vom Ausrüster zu überzeugen.

Pitch mit Hintergedanken?

Ebenfalls vor Ort waren demnach Aufsichtsratmitglied Günter Weigl, Vorstandsmitglied Brian Grevy sowie Adidas-Boss Kasper Kasper Rørsted.

Plan des Konzerns sei es, Haaland zum Gesicht von Adidas zu machen. Dafür hat der Sportartikelhersteller sogar ein eigenes Haaland-Logo mit den Initialen "EH" im Runen-Stil entworfen.

Der Besuch lässt jedoch auch Raum für Spekulationen: Real Madrid soll im Rennen um den Torjäger die Nase vorn haben . Die Königlichen werden bis mindestens 2028 von der Marke mit den drei Streifen ausgerüstet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: BVB-Coach Rose: So steht es um Haalands Rückkehr

Real-Legende empfiehlt Transfer von Haaland: "Viel Qualität"

Fußball Wirbel um Steuerschulden: Neymar hinterlegt wohl rund 15 Millionen Euro VOR 2 STUNDEN