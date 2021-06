Publiziert 13/06/2021 Am 14:06 GMT | Update 13/06/2021 Am 14:43 GMT

Eine Begründung für den plötzlichen Zusammenbruch hatte Bösen allerdings nicht. "Das kann ich nicht sagen. Ich stehe in ständigem Dialog mit Christian, der Familie und den Ärzten. Aber es gibt noch keine Erklärung."

Der Mannschaftsarzt fügte an: "Er ist immer noch stabil und den Umständen entsprechend in Ordnung. Er wird weiterhin im Rigshospitalet beobachtet, und die Tests sind in Ordnung, wie es klingt. Er wach ist, antwortet relevant und das Herz schlägt."

Die Bedingungen für die Ärzte seien optimal gewesen, so Bösen weiter. Daher konnte Eriksen so schnell reanimiert werden. Auch deshalb, "weil die Spieler einen Ring um Eriksen gebildet haben." Allerdings wiegt der Schock für Eriksens Teamkollegen weiterhin schwer: "Wir haben Krisenpsychologen aktiviert", sagte der Mannschaftsarzt.

Der Mannschaftsarzt von Eriksens Arbeitgeber Inter Mailand hat sich überrascht von der dramatischen Situation um den dänischen Nationalspieler gezeigt. "Weder bei Tottenham noch bei Inter hat es irgendwelche Hinweise auf eine mögliche Erkrankung gegeben. Und in Italien gibt es sehr strenge Kontrollen", sagte Piero Volpi der "Gazzetta dello Sport" am Sonntag.

Die dänische Nationalmannschaft indes wird nach dem Drama um ihren Schlüsselspieler Christian Eriksen weiter an der EM teilnehmen. "Die Spieler möchten das Turnier zu Ende spielen", sagte Peter Möller auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz: "Es mag sich hart anhören, aber das Leben geht weiter." Trainer Kasper Hjulmand führte aus, dass die Mannschaft nun "für Christian spielen" wolle.

Man werde ab Montag versuchen, wieder so gut es geht zur "Normalität" zurückzukehren, so der Coach weiter: "Wir werden versuchen, alles so normal wie immer zu machen. Dann werden wir unser Bestes gegen Belgien geben." Die Gespräche mit Krisenpsychologen hätten dem Team enorm geholfen, am wichtigsten sei aber der Kontakt zu Eriksen gewesen.

"Das Gespräch mit Christian hatte großen Einfluss auf die Spieler. Alle haben einen riesigen Boost erhalten, als sie ihn lachen gesehen haben", sagte Möller. Hjulmand ergänzte: "Wir haben sein Lächeln auf dem Bildschirm gesehen, und er hat uns gefragt, wie es uns geht. Das ist typisch Christian, dass er mehr an andere denkt als an sich."

