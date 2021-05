Publiziert 17/05/2021 Am 20:17 GMT

Die "Azzurri" treffen am 28. Mai im vorletzten EM-Test auf San Marino, anschließend wird Mancini sieben Spieler streichen und seine 26 EM-Spieler berufen. Die Generalprobe steht am 4. Juni gegen Tschechien an.

Bei der paneuropäischen Europameisterschaft kämpft Italien gegen die Türkei (11. Juni), die Schweiz (16. Juni) und Wales (20. Juni) um den Einzug in die K.o.-Runde.

Mancini hatte seinen Vertrag am Montag vor der Nominierung um vier Jahre verlängert, damit bleibt der 55-Jährige bis einschließlich der WM in den USA, Mexiko und Kanada 2026 Coach des Europameisters von 1968.

Das vorläufige EM-Aufgebot Italiens

Tor: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (AC Mailand), Alex Meret (SC Neapel), Salvatore Sirigu (FC Turin)

Abwehr: Francesco Acerbi (Lazio Rom), Alessandro Bastoni (Inter Mailand), Cristiano Biraghi (AC Florenz), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (beide Juventus Turin), Giovanni Di Lorenzo (SC Neapel), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio Rom), Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola (beide AS Rom), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)

Mittelfeld: Nicolò Barella (Inter Mailand), Gaetano Castrovilli (AC Florenz), Bryan Cristante (AS Rom), Manuel Locatelli (US Sassuolo Calcio), Lorenzo Pellegrini (AS Rom), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Stefano Sensi (Inter Mailand), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Sturm: Andrea Belotti (FC Turin), Domenico Berardi (US Sassuolo Calcio), Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (beide Juventus Turin), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Ciro Immobile (Lazio Rom), Lorenzo Insigne (SC Neapel), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Matteo Politano (SC Neapel), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio).

