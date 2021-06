Publiziert 29/06/2021 Am 17:51 GMT | Update 29/06/2021 Am 18:27 GMT

Wembley ist nicht mehr das Wohnzimmer der Deutschen.

Die erste Niederlage seit 1975 offenbart deutliche Schwächen in der Defensive, vor allem Ginter sieht schlecht aus.

Hummels zeigt dagegen eine moderne Libero-Performance. Auch der junge Havertz gibt sich cool. Dagegen versagen dem erfahrenen Müller die Nerven.

Europameisterschaften sind für den Bayern einfach nicht das gleiche wie Weltmeisterschaften.

Das DFB-Team in der Einzelkritik

Manuel Neuer: Neben Müller der einzige Spieler, der auch beim letzten Turnierduell mit England bei der WM 2010 in Bloemfontein auf dem Platz stand. Kam dieses Mal besser in die Partie als in den Spielen bisher und entschärfte einen Fernschuss von Sterling souverän (16.). Bei beiden Gegentreffern ohne Schuld.

Note: 3,5

Joshua Kimmich: Hatte schon gleich nach dem Zitterremis gegen Ungarn Bock auf Wembley. Sang die Hymne gegen die englischen Pfiffe gefühlt noch innbrünstiger als sonst. Im Spiel aber deutlich zurückhaltender, hielt sich mit Vorstößen deutlich zurück. Seine langen Bälle und Flanken fanden nur selten das Ziel. War wie schon gegen Frankreich vor dem 0:1 zu weit eingerückt und ließ Grealish zu viel Raum.

Note: 4,5

Matthias Ginter: Hatte es auf seiner Seite immer wieder mit dem schnellen Sterling zu tun und da auch immer wieder Probleme. Sah nach einem leichten Halten gegen Shaw eine überzogene gelbe Karte. Klasse Tackling gegen Sterling nach Müllers Fehlpass und Kanes Großchance kurz vor der Pause. Hätte die Führung der Engländer als Letzter noch verhindern können, rutschte aber am Ball vorbei.

Note: 5

Mats Hummels: In England ist die Rolle des Liberos fußballhistorisch quasi nicht existent. Wembley erlebte aber große deutsche Libero-Auftritte von Beckenbauer bis Sammer. Hummels zeigte eine moderne Version des Liberos als Mittelmann in der Dreierkette. Rettete mit Stellungsspiel, Kopfballstärke und Zweikampfhärte. Verhinderte mit einer klärenden Grätsche vor dem einschussbereiten Kane das 0:1 (45.).

Note: 2,5

Antonio Rüdiger: Als Verteidiger des FC Chelsea in London zuhause, machte aber von Beginn an einen wackligen Eindruck – wie so oft bei diesem Turnier. Konzentrierte sich größtenteils auf die einfachen Sachen: Bälle klären und Pässe zum Nebenmann spielen. Konnte vor dem 0:1 Sterling nicht stoppen und erlaubte ihm die Verlagerung.

Note: 4,5

Robin Gosens (bis 87.): Konnte seine Stärke in der Offensive nicht ins Spiel bringen, weil er von Saka und Trippier in der Defensive gebunden war. Haute sich defensiv in die Zweikämpfe und hielt seine Seite auch weitgehend dicht. Sah ebenfalls eine überzogene gelbe Karte für ein leichtes Foul an Trippier.

Note: 4

Toni Kroos: Das deutsche Spiel bei dieser EM kommt seinen Fähigkeiten als Ballverteiler nicht wirklich entgegen. Sprang auch gegen England über seinen Schatten und arbeitete defensiv so gut er konnte. Ist natürlich kein N’Golo Kante, hatte aber immer wieder Balleroberungen und gewonnene Bälle. Darunter litt

Note: 3,5

Leon Goretzka: Nach seinem rettenden Tor gegen Ungarn und seiner abgeklungenen Muskelverletzung war mit seiner Beförderung in die Startelf zu rechnen. Marschierte nach zwei Minuten erstmals mit großen Schritten durchs Mittelfeld und setzte damit den Ton. Wurde nach einem weiteren Sprint in die Tiefe nur knapp vor dem Strafraum gefoult. Danach hatten ihn aber auch die Engländer auf dem Schirm.

Note: 3,5

Thomas Müller: Beim WM-Duell 2010 in Bloemfontein zweifacher Torschütze. Aber WM kann Müller, mit der EM wird er einfach nicht warm. Blendender Pass in den Anfangsminuten auf Goretzka, danach mit viel Streuung im Passspiel. Rieb sich in der Arbeit gegen den Ball auf. Man hatte das Gefühl, diese Kraft fehlte ihm dann im Spiel nach vorne. Vergab die große Chance auf den Ausgleich, als er allein vor Pickford auftauchte und klar links vorbei schoss.

Note: 5

Kai Havertz: Auch er kennt als Wahl-Londoner des FC Chelsea den Mythos Wembley, zeigte sich aber schon vor Spielbeginn nicht sonderlich beeindruckt von dieser Kultstätte des Fußballs. Das würde aber auch nicht zu diesem so kühl wirkenden 22-Jährigen passen. Spielte dann auch so cool, seine Ballsicherheit tat dem deutschen Spiel gut. Klasse Schuss kurz nach der Halbzeit, den Pickford aber auch gut parierte (48.).

Note: 2,5

Timo Werner (bis 68.): Löw schickte auch den dritten Chelsea-Spieler zu Beginn aufs Feld, etwas überraschend kam er für Gnabry in die Startelf. Sollte für Tiefe im Offensivspiel sorgen und immer wieder hinter die letzte Kette der Engländer laufen. Hatte nach Pass von Havertz die Chance zum 1:0, scheiterte aber von halblinks an Pickford (32.). Hatte sonst wenig Gelegenheiten, seine tiefen Läufe zu machen.

Note: 4

Serge Gnabry (ab 68. für Werner): Löw schickte ihn als Ersatz für Werner wieder in die Sturmspitze. Und wie in den ersten Spielen suchte Gnabry vergeblich nach Räumen für sein Spiel. Erheblicher Ballverlust vor dem 0:2.

Note: 5

Leroy Sane (ab 87. für Gosens): Löw entzog ihm nach seinem schwachen Auftritt gegen Ungarn das Vertrauen und rotierte ihn aus der Startelf. Kam direkt nach dem 0:2. Da war aber nichts mehr zu machen. Äußerst undankbar.

Keine Note

Emre Can (ab 87. für Ginter): Ersetzte Ginter eins zu eins. Aber das war in den letzten Minuten nur ein Wechsel für die Statistikbücher.

Keine Note

Jamal Musiala (ab 90. für Müller): Durfte sich in Wembley noch ein bisschen zeigen, spielte ja immerhin in den U-Mannschaften für England.

Keine Note

