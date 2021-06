Schon auf dem Rasen des Tivoli Stadions hatte der Bundestrainer durch seine Rolle rückwärts bei den beiden Rio-Weltmeistern eine "verbesserte Kommunikation" ausgemacht. Löw lobte nach dem 1:1 (0:0) gegen EM-Teilnehmer Dänemark in Innsbruck "die Kommandos und Anweisungen" der alten Leitwölfe.

Müller gab dabei den Ton an. "Leroy, Einsatz", brüllte er in Richtung Leroy Sane. "Komm in die Mitte, Klosti", lautete seine lautstarke Anweisung an Lukas Klostermann. Dies sei "auf jeden Fall sehr positiv", meinte Löw, es sei nicht "so ruhig wie sonst" gewesen. Sein Fazit knapp zwei Wochen vor dem Kracher-Start gegen Weltmeister Frankreich: "Beide haben ein gutes Spiel gemacht."

Allerdings haben auch Müller und Hummels noch Steigerungspotenzial. Der Münchner vergab in der ersten Halbzeit freistehend per Kopf eine Großchance recht kläglich, beim Gegentor des Leipzigers Yussuf Poulsen kam die Grätsche von Hummels zu spät. Den Stellungsfehler vor dem Ausgleich hatte allerdings Niklas Süle begangen. Hummels sei so "natürlich in der schlechteren Situation" gewesen, analysierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei RTL.

Daher brauche "es noch das ein oder andere Spiel, um die Abstimmung zu verfeinern", sagte Löw nach dem mit Spannung erwarteten Comeback des Duos im Nationaltrikot nach 926 Tagen. Die nächste Gelegenheit bietet sich bei der EM-Generalprobe am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Düsseldorf gegen Underdog Lettland.

Stolz "dieses Trikot tragen zu dürfen"

Hummels und Müller waren auch am Regenerationstag am Donnerstag in Seefeld schon heiß. Er sei stolz gewesen, "dieses Trikot tragen zu dürfen", teilte der BVB-Abwehrchef bei Instagram mit. Müller genoss das "gute Gefühl, wieder dabei zu sein". Dabei leistete er sich nach der Partie einen Versprecher, als er sagte, dass es "echt ärgerlich" sei, "dass wir das Spiel verlieren".

So weit kam es nicht. Müller musste sich dennoch kurz sammeln und lieferte die Begründung gleich hinterher. "Ich musste sehr viel laufen, deshalb fällt mir die Analyse noch schwer", sagte der 31-Jährige.

Bei zwei ehemaligen Bundestrainern stieß die Rückholaktion des Bayern-Anführers und von Hummels (32) auf Zustimmung. "Er ist ein Siegertyp", schwärmte Jürgen Klinsmann von Müller: "Es war sehr wichtig, ihn und Mats Hummels wieder zu integrieren. Sie scheinen gut in Form zu sein." Berti Vogts sieht in Müller und Hummels Schlüsselspieler für eine erfolgreiche EM (11. Juni bis 11. Juli). Die beiden "werden eine zentrale Rolle spielen", sagte Vogts der Rheinischen Post.

