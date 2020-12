"Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass nach der ersten Pressemitteilung Dinge an die Öffentlichkeit kamen, von wem auch immer. Das hat mich maßlos enttäuscht", stellte Joachim Löw auf einer Pressekonferenz klar. Damit spielte der Bundestrainer auf interne Gespräche mit der DFB-Führung an, in der es um seine Zukunft als Bundestrainer ging.