21/06/2021

Söder bezog sich damit auf die Corona-Problematik in London. Laut der Tageszeitung "Times" denkt die Europäische Fußball-Union (UEFA) darüber nach, wegen der raschen Ausbreitung der Delta-Variante und der strengen Quarantäneverordnung in England die Halbfinals und das Finale an einem anderen Standort auszutragen.

(SID)

