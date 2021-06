Publiziert 22/06/2021 Am 22:57 GMT | Update 22/06/2021 Am 22:57 GMT

Deutschland trifft im letzten Vorrundenspiel der EURO 2020 in der Allianz-Arena in München auf Budapest. Anstoß ist am Mittwoch, 23. Juni, um 21:00 Uhr.

Die Mannschaft von Joachim Löw hat nach dem 4:2-Erfolg gegen Portugal alle Karten um den Einzug in die K.o.-Runde selbst in der Hand. Mit einem Sieg ist man auf jeden Fall Erster oder Zweiter der Gruppe F, bei einem Unentschieden wäre man mindestens als Gruppendritter durch.

Ungarn hat sich überraschend ein Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich erkämpft. Ein Sieg gegen das DFB-Team würde der Mannschaft ebenfalls die Türen zum Achtelfinale weit öffnen.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen Deutschland und Ungarn bei der Europameisterschaft.

EM: Deutschland - Ungarn live im TV

Das "ZDF" überträgt das Match zwischen Deutschland und Ungarn bei der EURO 2020 am Mittwoch live im Free-TV.

EURO 2020: Deutschland - Ungarn im Livestream

Das "ZDF" ist auch im kostenlosen Livestream beim Spiel zwischen Deutschland und Ungarn mit von der Partie.

EURO 2020: Deutschland - Ungarn im Liveticker

Bei Eurosport.de informieren wir Euch natürlich umfangreich über die Europameisterschaft. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Match zwischen Deutschland und Ungarn.

