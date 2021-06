Publiziert 10/06/2021 Am 00:50 GMT

Das DFB-Team befindet sich in Gruppe F. Vorrundengegner der Mannschaft von Joachim Löw sind Frankreich, Portugal und Ungarn.

Weitere Austragungsorte neben München sind Rom, Baku, Kopenhagen, St. Petersburg, Bukarest, Amsterdam, London, Glasgow, Sevilla und Budapest.

Das Eröffnungsspiel wird in Rom ausgetragen. Das Finale am 11. Juli steigt im Wembley-Stadion in London.

EURO 2020 Wundertüte La Furia Roja: Gelingt Spanien ohne Ramos der große Wurf? VOR 6 STUNDEN

Hier gibt es alle Infos, wo man die Spiele der EURO live im TV und im Livestream und Liveticker mitverfolgen können.

EURO 2020 live im TV

Insgesamt 41 der 51 Matches werden live im TV bei ARD oder ZDF übertragen. Dazu gehören alle Auftritte des DFB-Teams sowie alle Matches ab dem Achtelfinale.

Nicht bei ARD und ZDF gibt es in der Vorrunde die Spiele Wales - Schweiz, Finnland - Russland, Schottland - Tschechien, Schweden - Slowakei sowie jeweils eins der beiden parallel stattfindenden letzten Spiele pro Gruppe zu sehen.

Alle 51 Partien werden bei MagentaTV, dem PayTV-Sender der Telekom, übertragen.

EURO 2020: Die Fußball-Europameisterschaft im Livestream

Alle Matches, die von den jeweiligen Sendern live im TV übertragen werden, zeigen die ARD, das ZDF und MagentaTV auch im jeweiligen Livestream.

EURO 2020 im Liveticker

Eurosport.de bietet Liveticker zu allen Matches der Europameisterschaft an. Hier erhaltet Ihr alle News zum Turnier und dem DFB-Team.

EURO 2020 - Spielplan der Vorrunde:

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Alle Tore: Last-Minute-Schock für Argentinien in der WM-Quali

"Größter Erfolg": Darum ist der zweite EM-Titel für Kuntz so speziell

EURO 2020 Neue Regeln bei der EURO 2020: Das müsst Ihr zur EM wissen VOR 11 STUNDEN