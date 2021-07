"Ich war nach Jorginhos Elfmeter schon am Boden, weil ich dachte, wir haben verloren", offenbarte der 22-Jährige. Jorginho hatte die Entscheidung zuvor in der Hand. Italiens Mittelfeld-Ass scheiterte jedoch an Englands Keeper Jordan Pickford.

Im Anschluss parierte Donnarumma gegen Saka dann den entscheidenden Elfmeter zugunsten der Azzurri. Der italienische Schlussmann, der seiner Mannschaft gerade den EM-Titel beschert hatte, blieb jedoch zunächst völlig regungslos.

Wie sich herausstellte, hatte der Torhüter schlichtweg den Überblick verloren. "Ich habe zum Schiedsrichter geschaut, um zu sehen, ob alles okay ist. Dann habe ich meine Mitspieler auf mich zukommen sehen und überhaupt nichts mehr verstanden", erklärte er die Situation. Erst als seine feiernden Mitspieler über ihn herfielen, wurde ihm offenbar klar: Italien ist Europameister.

Der Torwart-Riese wurde nach dem Finale in Wembley und seinem zweiten Elfmeterschießen, das er mit den Italienern bei der Euro 2020 gewonnen hatte, als erster Torwart der Geschichte zum besten Spieler des Turniers gewählt.

