Mit acht Änderungen in der Startelf ließ es Italien gegen Wales zu Beginn ruhig angehen und näherte sich durch Abschlüsse von Emerson (15.), Andrea Belotti (24.) und Federico Chiesa (30.) langsam dem walisischen Tor an.

Die fast ausnahmslos passiv agierenden Gäste kamen durch Routinier Chris Gunter per Kopf zu ihrer einzig nennenswerten Chance in Hälfte eins (31.) und mussten wenige Minuten vor dem Pausenpfiff den sich bereits anbahnenden Rückstand hinnehmen. Marco Verratti fand per Freistoß aus dem rechten Halbfeld Matteo Pessina, der den Ball aus sieben Metern mit der Innenseite in die lange Ecke verlängerte (39.).

Italien meldete sich mit einem fulminanten Pfosten-Freistoß von Federico Bernardeschi in Hälfte zwei an (51.) und hatte nach knapp einer Stunde noch leichteres Spiel, weil sich die Waliser selbst schwächten. Ethan Ampadu sah nach einem übermotivierten Einsteigen gegen Bernardeschi im Mittelkreis die Rote Karte (56.).

Wales hatte danach offensiv nicht mehr viel zu melden, kam aber dennoch zur großen Ausgleichschance: Gareth Bale vergab bei einem Freistoß nach Kopfballablage von Chris Gunter freistehend per Volleyabnahme aus elf Metern (75.).

Italien brachte den Vorsprung nach dem kurzen Schreckmoment sicher über die Zeit und trifft im Achtelfinale im Wembley Stadion entweder auf Österreich oder die Ukraine.

Das fiel auf: Wales auf defensiver Mission

Von Anfang an machte Wales mit einer passiven, abwartenden Spielweise klar, dass es für die Gäste einzig und allein um Schadenbegrenzung ging. Offensiv wagten sich die Waliser auch nach dem Rückstand kaum aus der Deckung und brachten aus dem Spiel heraus keine einzige Torchance zustande. Superstar Bale hing vollkommen in der Luft und brachte bis zu seiner Auswechslung kurz vor Schluss nur neun Zuspiele zum eigenen Mann an.

Die Statistik: 30

Italien hat den eigenen Rekord von 30 ungeschlagenen Länderspielen in Serie eingestellt und könnte den Uralt-Rekord aus dem Zeitraum von November 1935 bis Juni 1939 schon im kommenden Achtelfinalspiel brechen.

