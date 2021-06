Publiziert 30/06/2021 Am 07:17 GMT | Update 30/06/2021 Am 08:31 GMT

Das letzte Spiel von Joachim Löw als Bundestrainer endet so, wie auch die vergangenen drei Jahre verliefen - mit viel Kritik. Zwar zählte die deutsche Mannschaft im Vorfeld des EM-Turnieres nicht zum engsten Favoritenkreis und ein Ausscheiden gegen England musste einkalkuliert werden, die Art und Weise, wie dieses zustande kam , stieß Experten und Fans aber auf.

Vor allem die Ausrichtung der Mannschaft ließ den nötigen Mut vermissen, um die englische Mannschaft stärker ins Wanken zu bringen. "Das ist ein bisschen ernüchternd. Man fühlt sich ohnmächtig", erklärte Michael Ballack als Experte bei "MagentaTV" die Gefühlslage nach dem Spiel.

Die Niederlage machte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän dabei auch am zögerlichen Eingreifen von Löw fest. "Ich verstehe nicht, warum der Bundestrainer so lange wartet mit einer Umstellung", monierte Ballack. Abgesehen von Serge Gnabry, der Timo Werner nach 68 Minuten ersetzte, verzichtete Löw bis in die Schlussminuten auf weitere Wechsel.

"Warum, weiß keiner", meinte Ballack und ergänzte: "Man konnte darauf warten, dass wir in Rückstand geraten." Auch Fredi Bobic pflichtete Ballack bei und kritisierte die späten Wechsel. "Das war Alibi, das bringt gar nichts", schimpfte der neue Hertha-Manager und führte aus: "Du hast fünf Wechsel. Das muss sich der Bundestrainer vorwerfen lassen. Auch in der Vergangenheit waren seine Wechsel schon fragwürdig."

