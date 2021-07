Nach dem frühen Führungstreffer von Shaw verrichtete vor allem das englische Dreiergespann in der Defensive aus John Stones, Harry Maguire und Kyle Walker gute Abwehrarbeit, so dass die Squadra Azzurra in der ersten Halbzeit kein Durchkommen fand.

In Hälfte zwei verhielten sich die Three Lions hingegen zu passiv und überließen das Spiel den immer dominanter auftretenden Italienern.

Nach einer Ecke konnte England-Keeper Jordan Pickford noch einen Kopfball von Marco Veratti an den Pfosten lenken, Leonardo Bonucci war jedoch zur Stelle und stocherte den Ball in der 67. Minute zum Ausgleich über die Linie.

Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams und die Partie ging folgerichtig in die Verlängerung.

In der Verlängerung war vor allem Italien um den Führungstreffer bemüht, nach einer gefährlichen Hereingabe von Emerson über links in den Fünf-Meter-Raum (103.) verpasste Federico Bernadeschi nur knapp. Auf der anderen Seite flog Italien-Torwart Gianluigi Donnarumma nach einer Kane-Flanke (108.) am Ball vorbei - Italien konnte die Situation aber bereinigen.

Im entscheidenden Elfmeterschießen versagten die Nerven auf beiden Seiten. Am Ende scheitert Bukayo Saka tragisch an Donnarumma.

EM 2020: Pressestimmen aus Deutschland

Sport1: "Final-Krimi im Londoner Wembley-Stadion! Italien holt nach einem Drama im Elfmeterschießen gegen England den EM-Titel. Auch Jadon Sancho versagen die Nerven."

Kicker: "Italien ist Europameister. Am Sonntagabend bezwang die Squadra Azzurra die Auswahl Englands mit 3:2 i.E. und setzte sich die Krone auf. Dabei begann das Spiel äußerst ungünstig für Italien.

Spiegel: "Vor dem EM-Finale sorgten Fans mit einem Stadionsturm für Negativschlagzeilen. Auf dem Feld schien nach einem frühen Treffer erst alles für die Engländer zu laufen, nach 120 Minuten fiel die Entscheidung vom Elfmeterpunkt."

Spox: "It's coming to Rome! Donnarumma entscheidet Elfmeter-Krimi gegen England. Italien ist zum zweiten Mal nach 1968 Europameister. Im Finale der ersten paneuropäischen EM, das mit fortlaufender Spieldauer einer epischen Schlacht glich, besiegten die Azzurri vor offiziell 60.000 Zuschauern in Wembley dank einer Leistungssteigerung nach der ersten Halbzeit mit 4:3 nach Elfmeterschießen. England verschießt drei Elfmeter."

SZ: "Italien hat sein starkes Turnier mit dem zweiten EM-Triumph nach 1968 gekrönt und die Hoffnungen von Gastgeber England auf den ersten Titel seit 55 Jahren zerstört."

Welt: "Italien ist zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Das Team von Trainer Roberto Mancini gewann das Finale gegen Gastgeber England am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion in einem Elfemterschießen, das kaum dramatischer hätte ausfallen können."

EM 2020: Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Der Fußball kommt nach Hause. Natürlich können wir es singen oder besser schreien, ohne Verrat zu riskieren. Denn Fußball ist auch in Italien zu Hause, und es ist ein wunderschönes, ganz blaues Zuhause."

Corriere dello Sport: "Schon nach zwei Minuten trifft Shaw, doch die Azzurri glichen in der 67. Minute durch Bonucci aus und triumphierten nach den Schüssen vom Punkt. Mancini in Tränen, in Wembley ist die Party ganz blau. Donnarumma hält entscheidend und gewann den Preis als bester Spieler des Turniers."

Tuttosport: "Nach Shaws Führungstreffer und Bonuccis Ausgleich jubelt Mancinis Team im Wembley-Stadion aus dem Stand: 4:3 das Endergebnis."

Il Giornale: "Die Löwen zerrissen. Italien, der Pokal gehört dir!"

EM 2020: Pressestimmen aus England

Daily Mail: "England verliert das Euro-2020-Finale gegen Italien mit 3:2 im Elfmeterschießen: Das Land ist in Tränen nach einem weiteren Elfmeter-Fiasko – mit Fehlschlägen von Southgates Ersatzspielern Rashford und Sancho und Saka – die Herzen der Fans sind gebrochen."

Daily Express: "Einige Dinge scheint selbst Gareth Southgate nicht ändern zu können. Eine weitere mutige England-Aufführung, doch eine weitere qualvolle Nacht für die Nation. Die Spieler waren jünger, weniger erfahren, aber viel nahbarer als ihre Vorgänger, doch das war immer noch nicht genug. Jordan Pickford schien der Held zu sein und rettete gegen Andrea Belotti und Jorginho, um England im Spiel zuhalten, doch Marcus Rashford und Jadon Sancho verpassten."

Sun: "Es geht nach Rom. Mutige Engländer verlieren das EM-Finale gegen Italien WIEDER nach Elfmeterschießen. Nach 55 Jahren voller Schmerz, der schmerzlichste Schlag – und das heldenhafteste Versagen – von allen."

EM 2020: Pressestimmen aus Spanien

AS: "Italien sicherte sich den Titel der EM 2020, nachdem die Azzuri und England im Finale der EM 2020 bei einem Stand von 1:1 nach 90 Minuten im Wembley-Stadion in die Verlängerung eingezogen waren."

Marca: "Italien verblüffte England in seinem Heimstadion und gewann am Sonntagabend im Wembley-Stadion die Euro 2020 im Elfmeterschießen. Dies war die Europameisterschaft der Verlängerungen und Elfmeterschießen und das Finale war nicht anders."

