Publiziert 29/06/2021 Am 19:32 GMT | Update 29/06/2021 Am 19:57 GMT

In der 81. Minute hatte ausgerechnet Müller die große Chance, den Rückstand frei vor England-Keeper Jordan Pickford zu egalisieren. Dem 31-Jährigen versagten jedoch die Nerven, der Ball rauschte knapp unten links am Pfosten vorbei.

"Das trifft ihn sehr. Das wird ihn in den nächsten Wochen beschäftigen. So was passiert ihm nicht oft", analysierte Schweinsteiger, der zu seiner aktiven Zeit viele Jahre gemeinsam mit Müller beim FC Bayern spielte, in der "ARD".

Gemeinsam gewannen beide 2013 das Triple unter Jupp Heynckes.

EURO 2020 "Maßlos enttäuscht": DFB-Elf nach EM-Aus am Boden zerstört VOR 2 STUNDEN

"Er ist zusammen mit Mats Hummels zurückgeholt worden. Wenn sie Erfolg gehabt hätten, wäre dieser auch an den beiden festgemacht worden", sagte der 36-Jährige weiter. Da nun aber bereits im Achtelfinale Schluss ist, rechnet Schweinsteiger mit dem Ende der Nationalmannschaftskarrieren beider Spieler.

Hummels lässt Zukunft offen

Hummels selbst ließ seine Zukunft beim DFB unmittelbar nach Schlusspfiff offen: "Daran habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Ich will erst einmal ein paar Tage abschalten", sagte der Weltmeister von 2014 nach der 0:2-Niederlage im EM-Achtelfinale in London gegen England.

"Wir hatten einen super Spirit und ein super Teamgefühl. Es war vieles besser, als es seit Tagen und Wochen geschrieben wird", sagte der Dortmunder.

Nach dem Ende der Ära Löw wird Hansi Flick die DFB-Auswahl übernehmen. Er startet mit dem WM-Qualifikationsspiel im Schweizer St. Gallen gegen Liechtenstein am 2. September.

Das könnte Dich auch interessieren: DFB-Team in der Einzelkritik: Havertz einziger Lichtblick, Müller fällt ab

Deschamps: "Keiner gibt Mbappé die Schuld"

EURO 2020 Ära Löw endet in Wembley! DFB-Elf scheitert im EM-Achtelfinale VOR 3 STUNDEN