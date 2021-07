Laut Videos und Berichten in den Sozialen Medien versuchten immer wieder hunderte Anhänger das Wembley Stadion zu stürmen. Videos zeigen, wie einige Fans an den Sicherheitskräften vorbei ins Stadion drängten.

Rio Ferdinand, Ex-Nationalspieler Englands und als Experte für "BBC" tätig, wurde vor dem Finale mit einer Bierdose beworfen. Der Vorfall ist auf mehreren Bildern zu sehen.

Die Metropolitan Police forderte Fans ohne Tickets für das Spiel (21:00 Uhr) mit Durchsagen und bei Twitter eindringlich auf, dem gesamten Bezirk fernzubleiben. "Bitte kommen Sie nicht nach Wembley! Es ist extrem voll dort. Das Stadion ist ausverkauft, es sind keine Karten mehr zu haben", teilten die Behörden mit. Ein Großaufgebot am und um das Stadion sei um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher bemüht.

Am Leicester Square und am Trafalgar Square sangen sich trotz hoher Corona-Zahlen in Großbritannien Tausende Fans warm. "God Save The Queen" hallte durch die Straßen, Feuerwerkskörper flogen gen Himmel. In ganz England warten die Menschen und hoffen auf den ersten großen Fußballtitel seit dem WM-Triumph 1966. Selbst Queen Elizabeth hatte dem Team und dessen Trainer Gareth Southgate in einer persönlichen Botschaft Glück gewünscht.

Nicht überall blieb es friedlich. Die Polizei berichtete zwei Stunden vor Spielbeginn von Problemen mit Fans an Leicester Square und Piccadilly Circus. Flaschen wurden geworfen. "Bleibt vorsichtig und passt aufeinander auf", schrieb die Metropolitan Police: "Wir haben Menschen gesehen, die von Ampeln oder Werbetafeln springen, das könnte Verletzungen nach sich ziehen."

Italienische Fans waren klar in der Unterzahl. 1000 Italienerinnen und Italiener durften einreisen, erwartet werden im Stadion 6000-7000 zumeist in England wohnende Tifosi. Der viermalige Weltmeister Italien wartet seit 1968 auf seinen zweiten EM-Titel.

(mit SID)

