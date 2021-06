Publiziert 14/06/2021 Am 17:53 GMT | Update 14/06/2021 Am 18:26 GMT

Die polnische Nationalmannschaft war in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft. Das Team von Nationaltrainer Paulo Sousa hatte deutlich mehr Ballbesitz, gewann wichtige Zweikämpfe und lief einige Male mit Tempo auf das gegnerische Tor. Die Slowaken überstanden diese Angriffe aber, auch weil bei den Polen der entscheidende Pass in die Spitze fehlte. In der 14. Minute hatte die Slowakei die erste gefährliche Aktion. Ondrej Duda schoss an der Strafraumgrenze aufs linke untere Eck, der Ball ging knapp am Pfosten vorbei.

Kurz danach fiel der Führungstreffer für die Slowakei. Róbert Mak dribbelte an der linken Auslinie zwei Gegenspieler aus, zog in den Strafraum und schoss aus recht spitzem Winkel aufs kurze Eck. Wojciech Szczesny sah nicht gut aus, der Ball prallte vom Pfosten an seinen Arm und von dort ins Tor (18.). Je länger die zweite Halbzeit im Anschluss dauerte, desto weniger dominant wurden die Polen. Die Slowakei hatte mehr Ballbesitz und mit ein paar Dribblings im Strafraum auch gefährliche Aktionen. Ein Distanzschuss von Juraj Kucka senkte sich knapp über das polnische Tor (27.), in der 33. Minute hatte Kucka noch eine Chance nach einem Kopfball – das 2:0 fiel aber nicht mehr vor dem Pausenpfiff.

Danach änderte sich das Bild. Die Polen kamen mit ganz viel Schwung aus der Kabine und erzielten mit dem ersten Angriff den Ausgleich. Nach einem starken Angriff über die linke Seite spielte Maciej Rybus den Ball von der Grundlinie zurück zu Karol Linetty, der schoss sich selbst an – der Ball trudelte ins rechte untere Eck (46.). In den Minuten danach waren die Polen dominant, hatten ein klares Übergewicht an Ballbesitz und waren besser in den Zweikämpfen. In der 51. Minute tauchte Linetty wieder frei im Strafraum auf, dieses Mal schloss er aber zu hastig ab. Zwei Minuten später schaffte es Kamil Glik nicht, eine Flanke von rechts per Kopf aufs Tor zu drücken.

In der 62. Minute dezimierten sich die Polen dann aber, es war eine entscheidende Szene. Grzegorz Krychowiak stieg Jakub Hromada auf den Fuß und sah seine zweite Gelbe Karte. In Unterzahl war die polnische Überlegenheit gebrochen, sieben Minuten später nahm Milan Skriniar einen halbhohen Ball nach einer Ecke sehenswert an und schoss wuchtig ins untere linke Eck (69.). Danach versuchte Polen alles, auch wegen der vielen Fouls und Wechsel kam aber kein Spielfluss mehr zustande. Jan Bednarek hatte in der Nachspielzeit noch eine gute Abschlussposition im Strafraum, schoss aber rechts neben das slowakische Tor. Durch die Niederlage ist Polen nach dem ersten EM-Spiel unter Druck.

Das fiel auf: Die Rote Karte dreht das Spiel

Die polnische Nationalmannschaft spielte keine gute erste Halbzeit. In den ersten 45 Minuten war im Angriff zu wenig Dynamik, die Offensivspieler gingen zu selten ins Dribbling und es wurden kaum Großchancen herausgespielt. Doch nach Wiederanpfiff zeigten die Polen eine ganz andere Körpersprache, der schnelle Ausgleich gab Rückenwind – alles sah danach aus, dass die Polen das Spiel drehen würden. Doch die Gelb-Rote für Grzegorz Krychowiak in der 62. Minute änderte alles. Sofort übernahm wieder die Slowakei die Spielkontrolle, Polen lief nur noch hinterher und kassierte schnell den erneuten Rückstand. In Unterzahl konnte das Team um Robert Lewandowski nicht mehr die Kraft für eine erneute Aufholjagd aufbringen.

Robert Lewandowski hatte im Spiel gegen die Slowakei nur eine einzige Torchance. In der 42. Minute nahm er eine Hereingabe von links sehenswert an, sein Schuss ging aber deutlich am Tor vorbei. Ansonsten fehlte dem Bayern-Stürmer aber die Unterstützung seiner Mitspieler. Zu selten wurden die Angriffe der Polen strukturiert vorgetragen, zu unpräzise waren die Flanken von den Außenbahnspielern. Lewandowski arbeitete viel und ließ sich ins Mittelfeld fallen, um seine Mitspieler zu unterstützen, die Niederlage konnte er trotzdem nicht verhindern.

