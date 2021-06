Publiziert 28/06/2021 Am 23:14 GMT

Die Schweiz hat am Montagabend bei der EURO 2020 für eine Sensation gesorgt und Weltmeister Frankreich nach einem Achtelfinal-Krimi ausgeschaltet. Die Eidgenossen siegten in Bukarest mit 8:7 (3:3, 1:0) nach Elfmeterschießen , wobei sie in der regulären Spielzeit einen 1:3-Rückstand aufholten.

Der Gladbacher Yann Sommer wurde dabei im Elfmeterschießen zum großen Helden. Der 32-Jährige parierte den entscheidenden Elfmeter von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé und bescherte seinem Land den ersten Einzug in das Viertelfinale eines großen Turniers seit der WM 1954. Ein historischer Moment, der in den heimischen Medien entsprechend gefeiert wurde.

"Mon dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus und besiegt den 67-jährigen Fluch! Yann Sommer hält im Elfmeterschießen den letzten Versuch, jenen von 160-Mio.-Mann Mbappé" schrieb der "Blick" am Montagabend. Die "NZZ" titelte "Sensation in Bukarest: Die Schweiz eliminiert in einem dramatischen EM-Achtelfinal den Weltmeister Frankreich im Penaltyschießen".

Großer Enttäuschung herrschte dagegen natürlich in Frankreich. "Ernüchterung für den amtierenden Weltmeister, geschlagen nach einem Spiel voller Drehungen und Wendungen. Der Schweizer wird am Freitagabend in St. Petersburg im Viertelfinale gegen die Spanier antreten", schrieb "Le Monde".

Eurosport.de mit weiteren Pressestimmen zu einem für die Schweiz historischen und für Frankreich bitteren Abend:

Blick: "Sommer hext die Nati ins EM-Viertelfinale - Mon dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus und besiegt den 67-jährigen Fluch! Yann Sommer hält im Elfmeterschiessen den letzten Versuch, jenen von 160-Mio.-Mann Mbappé."

Neue Zürcher Zeitung: "Sensation in Bukarest: Die Schweiz eliminiert in einem dramatischen EM-Achtelfinal den Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen - Dramatischer kann Fussball kaum sein: In einer Partie, in welcher die Schweiz kurz wie der sichere Sieger und dann wie der erledigte Verlierer aussah, qualifiziert sich die Nation erstmals seit 1954 wieder für einen Viertelfinal. Sie ringt Weltmeister Frankreich in einer der denkwürdigsten Nächte der Schweizer Fussballgeschichte im Penaltyschiessen mit 4:3 nieder."

SRF: "Schweiz gewinnt Spektakel-Achtelfinal und schafft Historisches! Endlich! Die Schweiz setzt sich gegen Frankreich 5:4 im Elfmeterschiessen durch und steht im EM-Viertelfinal."

L'Équipe: "So hoch gefallen. Nach einem unglaublichen Spiel schied Frankreich im Achtelfinale der EM gegen die Schweiz im Elfmeterschießen aus (3:3 n.V., 4:5 i. E.). Dieses außerordentliche Treffen wird die Geschichte des Wettbewerbs prägen."

Le Monde: "Ernüchterung für den amtierenden Weltmeister, geschlagen nach einem Spiel voller Drehungen und Wendungen. Der Schweizer wird am Freitagabend in St. Petersburg im Viertelfinale gegen die Spanier antreten."

Eurosport Frankreich: "Großer Abend, monumentales Fiasko."

Kicker: "Die Schweiz wirft Frankreich raus: Sommer pariert im Elfmeterschießen gegen Mbappé - Im zweiten Achtelfinale am Montag kam es zum Nachbarschaftsduell zwischem dem amtierenden Weltmeister Frankreich und der Schweiz. Und was für ein Spiel es wurde: Über 120 Minuten gestaltete sich eine wilde Achterbahnfahrt voller Tore, Highlights und Zauber, an deren Ende das Elfmeterschießen anstand. Hier avancierte Kylian Mbappé zur tragischen Figur, Gladbachs Torwart Yann Sommer zum Helden."

Sport 1: "Mbappé scheitert, Frankreich raus! Schweiz feiert Sensation."

Bild: "Das Schweizer SOMMERmärchen - Danke, Frankreich! Danke, Schweiz! Dieses Spiel war fabelhaft! Und eine riesige Sensation! Die Schweizer hauen Favorit Frankreich in einer grandiosen EM-Partie aus dem Achtelfinale. Gewinnen den ultimativen Showdown gegen den Weltmeister (8:7 n.E.)."

Spiegel: "Weltmeister Frankreich scheitert im Elfmeterschießen an der Schweiz. In der 55. Spielminute stand Frankreich gegen die Schweiz bereits vor dem EM-Aus. Dann drehte die Star-Offensive auf. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, durch einen verschossenen Elfmeter von Kylian Mbappé."

Sport.de: "EM-Sensation! Schweiz kegelt Weltmeister Frankreich raus. Mbappé als Unglücksrabe im Elfmeter-Drama."

Spox.com: "Sensation in Bukarest, die Schweiz hat Weltmeister Frankreich aus der EM 2021 geworfen! Die Eidgenossen gewannen das Achtelfinale gegen die Equipe tricolore mit 8:7 nach Elfmeterschießen (0:1, 3:3, 3:3) und treffen in der Runde der letzten Acht am Freitag nun auf Spanien."

Guardian: "Dies wurde als die Nacht in Rechnung gestellt, in der Kylian Mbappé endlich die Euro 2020 beleuchten würde, und als er antrat, um Frankreichs fünften Elfmeter eines bisher fehlerfreien Schießens zu schießen, erschien der Gedanke, den er verpassen könnte, leichtfertig. Dann zerriss Yann Sommer das Drehbuch, warf sich nach rechts und drehte sich in Ekstase davon und ließ den Wunderknaben auf den Knien zurück. Die Schweiz war durch, die Favoriten waren ausgeschieden, und während Frankreich behauptete, Sommer sei von seiner Linie abgewichen, hatte er immer noch einen Fuß auf den Beinen, als Mbappé zuschlug."

