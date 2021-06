Publiziert 13/06/2021 Am 17:53 GMT | Update 13/06/2021 Am 18:12 GMT

Nach einer von beiden Mannschaften nervös geführten Anfangsphase ohne Torraumszenen schlugen die Österreicher mit dem ersten Abschluss des Spiels eiskalt zu. Marcel Sabitzer fand mit einem scharfen Diagonalpass aus dem Halbfeld den aufgerückten Lainer am langen Pfosten. Der Rechtsverteidiger brachte den Ball technisch anspruchsvoll im Sprung per Innenseite im langen Eck unter (18.).

Nach der Führung hatte die ÖFB-Auswahl das Spiel gegen offensiv harmlose Nordmazedonier eigentlich im Griff, schenkte dem Underdog aber mit einer Slapstick-Einlage den Ausgleichstreffer.

Erst schoss Martin Hinteregger bei einem Klärungsversuch vor dem eigenen Strafraum Sabitzer an, wodurch die Kugel in den Lauf von Aleksandar Trajkovski sprang. Torwart Daniel Bachmann war zwar zur Stelle, konnte das Spielgerät im Rutschen aber nicht festhalten. Kapitän Goran Pandev stand goldrichtig und schob mühelos zum Ausgleich für Nordmazedonien ein (28.).

EURO 2020 "Stay strong": Lainer widmet Tor Dänemark-Star Eriksen VOR EINER STUNDE

Nach der Pause zeigte sich Österreich zwar spielbestimmend, kam gegen kompakt stehende Nordmazedonier aber lange Zeit nicht entscheidend vors Tor. In der 78. Minute erlöste schließlich Michael Gregoritsch die ÖFB-Elf, als der Joker eine scharfe Alaba-Flanke von der linken Seite mit der Fußspitze zum 2:1 ins Netz lenkte (78.).

Den ersten österreichischen EM-Sieg endgültig unter Dach und Fach brachte der ebenfalls eingewechselte Marko Arnautovic, der nach toller Hackenvorarbeit von Konrad Laimer zunächst noch Keeper Dimitrievski umkurvte und flach zum Endstand einschob (89.).

Die Stimmen:

Michael Gregoritsch (Österreich): "Es ist fantastisch. Wir haben es in der zweiten Halbzeit besser gemacht und wenig Chancen zugelassen. Wir gehen verdient als Sieger vom Platz."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Fodas entscheidende Umstellung

Österreichs deutscher Nationaltrainer Franco Foda hatte in der zweiten Halbzeit mit einer kleiner, aber entscheidenden Umstellung maßgeblichen Anteil am Erfolg. Foda beorderte Kapitän Alaba von der zentralen Position in der Dreierkette auf den linken Part im Dreierverbund. Das hatte zur Folge, dass Alaba sich öfter über den Flügel ins Offensivspiel einschalten konnte und mit einer maßgenauen Flanke von der linken Seite das 2:1 durch Gregoritsch vorbereitete.

Die Statistik: 37

Im Alter von 37 Jahren und 112 Tagen wurde Goran Pandev zum zweitältesten Torschützen bei einer EM-Endrunde. Älter war 2008 nur der Österreicher Ivica Vastic (38 Jahre und 257 Tage).

Das könnte Dich auch interessieren: "Lächerliche" Optionen: Schmeichel kritisiert UEFA nach Fortsetzung scharf

Emotionales Statement: Hjulmand erklärt Spielfortsetzung

EURO 2020 Drei Dinge, die auffielen: Englands neuer Boss lässt Modric alt aussehen VOR EINER STUNDE