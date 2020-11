Den größten Erfolg seit fast einem Vierteljahrhundert bejubelten die schottischen Fußballer mit einer unvergesslichen Kabinenparty. Zum Disco-Evergreen "Yes Sir, I can Boogie" von Baccara sangen und tanzten die Bravehearts in den Katakomben des Nationalstadions von Belgrad. Tränen flossen ebenso wie das eine oder andere alkoholische Getränk, das Motto war klar: Schottland ist wieder da!