Das berichtet die spanische Zeitung "AS". Der Portugiese habe demnach nicht vor, die Italiener 2021 zu verlassen. Seinen Vertrag möchte Ronaldo angeblich erfüllen und sich erst 2022 einen neuen Klub suchen.

Laut der portugiesischen Zeitung "Record" könnte sich zumindest Juventus Turin einen Wechsel im kommenden Jahr vorstellen, allerdings nur, wenn sie erneut einen Sieg in der Champions League verpassen. Der italienische Spitzenklub möchte in den kommenden Jahren die Ausgaben insbesondere für Gehälter reduzieren.

Die "AS" berichtet wiederum, dass der 35-Jährige zwar weiter ein großer Fan von ManUnited sei, seine eigene Zukunft allerdings nicht mehr bei den Engländern sehe. Von 2003 bis 2009 spielte Ronaldo bereits bei den Red Devils und gewann in dieser Zeit unter anderem die Champions League (2008) sowie drei Mal die englische Meisterschaft (2007-2009).

Danach wechselte er zu Real Madrid, wo er in neun Jahren sagenhafte 450 Tore in 438 Spielen erzielte. Dazu kamen vier weitere Titel in der Königsklasse. 2018 wechselte der Portugiese schließlich für 117 Millionen Euro nach Turin.