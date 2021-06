Publiziert 19/06/2021 Am 20:53 GMT | Update 19/06/2021 Am 20:54 GMT

Robert Lewandowski hat Polen vor dem vorzeitigen EM-Aus bewahrt. Der Weltfußballer vom FC Bayern München erzielte für seine Mannschaft gegen Spanien am Samstag in Sevilla das Tor zum 1:1 (0:1)-Endstand. Beide Teams haben das Weiterkommen aus der Gruppe E ins Achtelfinale somit in der eigenen Hand.

Álvaro Morata (25.) schob einen verunglückten Schuss von Gerard Moreno zur spanischen Führung über die Linie. Lewandowski (54.) traf vor 12.500 Zuschauern per Kopf zum Ausgleich, kurz darauf schoss Moreno einen Foulelfmeter an den Pfosten (57.) .

Polen spielt zum Abschluss am Mittwoch gegen Schweden, Spanien gegen die Slowakei.

(SID)

