Entgegen immer häufigerer Spekulationen halten die EM-Organisatoren an den ursprünglichen Plänen für das EM-Turnier in einem Dutzend Ländern fest. Die UEFA unterstrich im Anschluss an das Meeting jedenfalls ihre Entschlossenheit, die im Vorjahr wegen der Corona-Krise verschobene Endrunde weiterhin im paneuropäischen Format in den vorgesehenen Ländern und Städten auszutragen.