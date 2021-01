Ibrahimovic wie auch Lukaku zeichnet ihr Durchsetzungsvermögen auf dem Platz aus und so steckte auch keiner der beiden zurück, als es kurz vor der Halbzeit zu einem hitzigen Wortgefecht kam.

Der Auslöser: Nach einem geahndeten Foul beschwerte sich Lukaku weiterhin lautstark. Das brachte Ibrahimovic auf die Palme. Laut italienischen Medien soll der Schwede seinen Gegenüber verhöhnt und übel beleidigt haben. Lukaku reagierte und beide Sturmstars standen sich Stirn an Stirn aneinander. Nur das Eingreifen der Mitspieler verhinderte ein Ausarten.

So kamen beide Spieler mit einer gelben Karte davon. Es blieb aber nicht bei der einen Aktion.

Auf dem Weg in die Kabine ging der Zwist weiter. Ibrahimovic soll Lukaku weiterhin provoziert haben. Wie der "Corriere dello Sport" schrieb, fingen seine Mitspieler den Belgier ab, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Beruhigt hatten sich die Gemüter wohl auch zur Pause nicht. In der 58. Minute beging Ibrahimovic ein hartes und unnötiges Foul im Mittelfeld und sah dafür die gelb-rote Karte. Daraufhin drehte Inter die Partie noch - zunächst durch einen Lukaku-Elfmeter (71.), dann durch den Last-Minute-Treffer von Christian Eriksen (90.+7).

"Erwartet keine gute Technik von Lukaku. Seine größte Stärke ist pure Kraft", erklärte Ibrahimovic später in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" und berichtete von einer kuriosen Wette: "Bei Manchester United habe ich ihm eine Wette vorgeschlagen: 'Jedes Mal, wenn du den Ball vernünftig annimmst, gebe ich dir 50 Pfund.'"

Als beide dann in Italien unter Vertrag standen, stichelte Ibrahimovic via Instagram nach dem Derbysieg im Oktober 2020 weiter. "Mailand hatte nie einen König, sie haben einen GOTT", schrieb der Schwede und bezog sich damit auf Lukakus Aussage aus dem Februar. Damals hatte der Belgier nach einem 4:2 im Derby della Madonnina auf Twitter ein Bild mit den Worten "Es ist ein neuer König in der Stadt" gepostet.